«Укрзализныця» начинает закупку вагонов нового поколения — Finance.ua

«Укрзализныця» начинает закупку вагонов нового поколения Сегодня 11:35

«Укрзализныця» начинает закупку вагонов нового поколения

Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Инфографика: Укрзализныця

«Новые вагоны будут способны прослужить на 20 лет дольше, имеют удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы. Наряду с эффективностью, они предоставят новый уровень комфорта: кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенная плавность хода и многие другие новинки», — говорится в сообщении.

В 2025 году суммарно будет законтрактовано 100 новых вагонов, включая 5 единиц нового поколения — пилотную партию для будущего масштабирования.

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Существующий подвижной состав базируется на технологиях 1970-х годов с угольным отоплением, кондиционированием, полноценно работающим только в движении, увеличенными эксплуатационными расходами (требуют, как правило, обслуживания 2 проводниками на 1 вагон) и в целом морально устаревшим. Партия из 5 новых вагонов с современными системами управления потребует меньшего количества обслуживающего персонала, срока эксплуатации увеличится практически на 80% и будет вмещать больше пассажиров — до 44 в одном купейном вагоне.

«Если будет дополнительное финансирование из государственного бюджета, мы сможем расширить программу обновления подвижного состава, в частности закупить вагоны нового поколения», — отметили в компании.

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку, что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метров. Вагоны будут оснащены пневмоподвеской, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшает колебания вагона во время движения.

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Кроме того, в вагонах будут автоматические раздвижные двери и герметичные межвагонные переходы на одном уровне с полом. Контроль систем всех вагонов будет осуществляться с купе начальника поезда.

На вагонах этого типа будет осуществлен переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок поезда.

Срок эксплуатации этих вагонов — 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.

5 новых пассажирских вагонов будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным — с электрическим подъемником, пандусом для высокой платформы и увеличенным купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на колесном кресле.

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Кроме уже отмеченных преимуществ, пассажиры этих вагонов получат:

розетки с разъемами USB и type-c и беспроводной зарядкой для смартфонов;

собственный столик для верхних полок, который будет двигаться по горизонтали;

дополнительный умывальник в коридоре вагона.

Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95 млн 600 тыс гривен, что меньше суммы аналогичных закупок вагонов подобного типа в европейских железнодорожных компаниях. Стоимость обслуживания 1 места пассажира в таком вагоне в пересчете на срок службы вагона остается почти неизменной, учитывая, в частности, количество мест в вагоне. Срок поставки вагонов — 2,5 года с момента получения производителем предоплаты за производство вагонов.

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