«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе — Finance.ua
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«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе

Личные финансы
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«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе
«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе
Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе. В таких купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны», — говорится в сообщении.
Новые поезда с женскими купе:
  • № 38/37 Киев — Запорожье;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • ⁠⁠№ 22/21 Львов — Харьков.
Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы уже с 25 июля.
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Женские купе уже доступны в составе 15 поездов:
  • № ½ Харьков — Ворохта;
  • № ¾ Запорожье — Ужгород;
  • № 5/6 Запорожье — Ясиня;
  • № 15/16 Харьков — Ясиня;
  • № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);
  • № 22/21 Львов — Харьков;
  • № 26/25 Одесса — Ясиня;
  • № 29/30 Киев — Ужгород;
  • ⁠№ 38/37 Киев — Запорожье;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
  • № 75/76 Киев — Кривой Рог;
  • ⁠№ 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
  • № 95/96 Киев — Рахов;
  • № 98/97 Ковель — Киев.
Напомним, в 2023 году Укрзализныця запустила женские купе. Такие купе решили запустить на маршрутах дальнего следования, которые в лидерах по количеству зарегистрированных конфликтных случаев. Купить билет можно за 20 дней до поездки. Места соответственно маркируются в приложении.
В июне Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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