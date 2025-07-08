«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе — Finance.ua

«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе
Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе. В таких купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны», — говорится в сообщении.
Новые поезда с женскими купе:
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 22/21 Львов — Харьков.
Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы уже с 25 июля.
Женские купе уже доступны в составе 15 поездов:
- № ½ Харьков — Ворохта;
- № ¾ Запорожье — Ужгород;
- № 5/6 Запорожье — Ясиня;
- № 15/16 Харьков — Ясиня;
- № 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львов — Харьков;
- № 26/25 Одесса — Ясиня;
- № 29/30 Киев — Ужгород;
- № 38/37 Киев — Запорожье;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
- № 75/76 Киев — Кривой Рог;
- № 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Киев — Рахов;
- № 98/97 Ковель — Киев.
Напомним, в 2023 году Укрзализныця запустила женские купе. Такие купе решили запустить на маршрутах дальнего следования, которые в лидерах по количеству зарегистрированных конфликтных случаев. Купить билет можно за 20 дней до поездки. Места соответственно маркируются в приложении.
В июне Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом.
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