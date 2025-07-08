«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе — Finance.ua

«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе Сегодня 07:22 — Личные финансы

«Укрзализныця» расширила количество поездов с женскими купе

Укрзализныця расширила перечень поездов с женскими купе. В таких купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны», — говорится в сообщении.

Новые поезда с женскими купе:

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 98/97 Ковель — Киев;

⁠⁠№ 22/21 Львов — Харьков.

Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы уже с 25 июля.

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Женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

№ ½ Харьков — Ворохта;

№ ¾ Запорожье — Ужгород;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 15/16 Харьков — Ясиня;

№ 17/18 Харьков — Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львов — Харьков;

№ 26/25 Одесса — Ясиня;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

⁠№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 75/76 Киев — Кривой Рог;

⁠№ 81/82 Киев — Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Киев — Рахов;

№ 98/97 Ковель — Киев.

Напомним, в 2023 году Укрзализныця запустила женские купе. Такие купе решили запустить на маршрутах дальнего следования, которые в лидерах по количеству зарегистрированных конфликтных случаев. Купить билет можно за 20 дней до поездки. Места соответственно маркируются в приложении.

В июне Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом.

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