«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня
«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня
Укрзализныця запускает региональный экспресс № 856/855 Житомир — Киев — Житомир с 27 июня 2025 г.
Об этом сообщила компания.
До Житомира из столицы можно будет доехать за гарантированные два с лишним часа.
Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки.
Поезд будет останавливаться только в Фастове.
Электропоезд будет курсировать каждый день по будням:
С 27 июня № 855 Киев — Житомир:
  • отправление с начальной в 17:48.
  • отправление из Фастова в 18:30.
  • прибытие на конечную в 19:58.
С 30 июня № 856 Житомир — Киев (с учетом ремонтных работ на участке):
  • отправление с начальной в 06:18.
  • отправление из Фастова в 07:49.
  • прибытие на конечную в 08:44.
Что там будет
  • инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
  • места для велосипедов;
  • пеленальные столики;
  • таблички шрифтом Брайля;
  • возможность зарядить ваши девайсы.

Как купить билеты

Купить билеты можно за 10 суток в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов, а стоимость проезда существенно ниже, чем в автомобильном транспорте.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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