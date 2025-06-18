«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня Сегодня 10:26 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запускает региональный экспресс с 27 июня

Укрзализныця запускает региональный экспресс № 856/855 Житомир — Киев — Житомир с 27 июня 2025 г.

Об этом сообщила компания.

До Житомира из столицы можно будет доехать за гарантированные два с лишним часа.

Кроме того, билет на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки.

Поезд будет останавливаться только в Фастове.

Электропоезд будет курсировать каждый день по будням:

С 27 июня № 855 Киев — Житомир:

отправление с начальной в 17:48.

отправление из Фастова в 18:30.

прибытие на конечную в 19:58.

С 30 июня № 856 Житомир — Киев (с учетом ремонтных работ на участке):

отправление с начальной в 06:18.

отправление из Фастова в 07:49.

прибытие на конечную в 08:44.

Что там будет

инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;

места для велосипедов;

пеленальные столики;

таблички шрифтом Брайля;

возможность зарядить ваши девайсы.

Как купить билеты

Купить билеты можно за 10 суток в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов, а стоимость проезда существенно ниже, чем в автомобильном транспорте.

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