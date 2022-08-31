Українцям спростять купівлю житла: що вирішила Верховна Рада — Finance.ua

Українцям спростять купівлю житла: що вирішила Верховна Рада Вчора 13:01 — Нерухомість

Українцям спростять купівлю житла: що вирішила Верховна Рада

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 7683, який полегшує доступ населення до нового житла, зменшує податкове навантаження при його наданні, а також створює прозорі та виважені умови для інвестування в нерухомість.

Про це повідомила ініціаторка законопроєкту, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«Завдяки ухваленню цього закону ми покращимо рівень забезпеченості українців житлом, полегшимо доступ до нового житла, розширимо список нерухомості та зможемо збільшити обсяги будівництва. Це особливо важливо в нинішніх умовах, коли через російську агресію мільйони українців залишилися без даху над головою», — наголосила вона.

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Шуляк також додала, що цей закон допоможе очистити галузь від можливого шахрайства з ПДВ та легалізує ринок торгівлі майбутніми об’єктами нерухомості.

Серед запропонованих змін:

Звільнення від сплати ПДФО операцій із продажу житла та інших об’єктів будівництва, у тому числі незавершених, якщо майнове право на них зареєстровано на користь покупця та за них сплачено хоча б частково. ПДФО сплачується з різниці між сумами купівлі та продажу.



Запровадження касового методу (податок стягується лише за наявності доходу) для забудовників та девелоперів для визначення податкових зобов’язань з ПДВ щодо операцій з об’єктами нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.



Включення до переліку операцій з «першого постачання житла» також операції з купівлі-продажу неподільного житлового об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта житлової нерухомості.

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