Цифри Незалежності: скільки житла ввели в експлуатацію в Україні з 2000 року — Finance.ua

Цифри Незалежності: скільки житла ввели в експлуатацію в Україні з 2000 року
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про квадратні метри, що здавали в експлуатацію. Так, в Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії забудовники здали в експлуатацію 385 тисяч м2 житла. І хоча кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну, але забудовники намагаються повертатися до завершення будівництва своїх об’єктів у всіх областях, де немає бойових дій.
Як демонструють дані Державної служби статистики, у далекому 2000 році в Україні ввели в експлуатацію 5,5 млн квадратних метрів житла. З цього року і до 2008 темпи будівництва поступово зростали.
У 2008 році було введено в експлуатацію 10,4 млн м2. У 2009 році площа прийнятого в експлуатацію житла знизилася на 34% — до 6,4 млн м2. З цього року темпи будівництва почали відновлюватись і вже 2013 році досягли піку. Тоді в Україні було прийнято в експлуатацію 11,2 млн кв. метрів загальної площі житла. Тодішній в.о. віцепрем’єра Олександр Вілкул заявляв, що у 2013 році прийнято в експлуатацію рекордну кількість квадратних метрів житла. Показники перевищували 2007 та 2008 роки, коли в країні спостерігався будівельний «бум». З його слів тоді, такі показники досягнуті «внаслідок будівництва новобудов та за рахунок того, що активізувалося будівництво житла, яке багато років не будувалося». Відмітимо, що до сьогодні цей показник не перевищили.
У 2014 будівництво знову пішло на спад - прийнято в експлуатацію 9,7 млн кв. метрів.
За підсумками 2017 року в Україні прийнято в експлуатацію 10 млн 206 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це на 9% більше у порівнянні з 2016 роком.
За підсумками 2018 року в Україні прийнято в експлуатацію 8689,4 тис. кв. метрів загальної площі житла. А у 2021 році, за даними Держстату, здали в експлуатацію 8,7 млн кв. метрів (дані надано лише за період січень-вересень).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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