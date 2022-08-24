Цифри Незалежності: скільки метрів житла на одного українця в різних регіонах — Finance.ua

Цифри Незалежності: скільки метрів житла на одного українця в різних регіонах
Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.
Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про квадратні метри.
До 24 лютого, коли росія напала на Україну і зруйнувала близько 15 млн квадратних метрів житла, на одну людину в Україні в середньому припадало 24,3 кв. м житлової площі.
Такі дані наводить Державна служба статистики.
Найвищі показники в Україні в Київській області — 37 м² на людину. У Києві на одну людину припадало майже вдвічі менше — лише 20 м².
Окрім Київської області найбільше житлової площі було в таких областях:
- Вінницька область — 32 м² на людину;
- Чернігівська — 31 м²,
- Хмельницька і Черкаська області — 30 м².
По 28 м² на людину припадало в таких областях:
- в Житомирській,
- Івано-Франківській,
- Кіровоградській;
- Тернопільській.
В Сумській і Полтавській областях припадало по 27 м² на кожного українця. По 26 м² — в Херсонській, Закарпатській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях.
На 25 м² могли розраховувати українці в таких областях:
- Харківській;
- Львівській;
- Одеській;
- Рівненській;
- Запорізькій;
- Волинській.
Найгірші показники:
- в Миколаївській області лише 23 м² на людину;
- Донецькій — 13 м²;
- Луганській — 9 м² на одну людину.
В Україні законодавчо встановлено, що на 1 члена сім’ї має припадати мінімум 13,65 метра квадратного загальної площі, а житлової — мінімум 9 м2. Кімната на дітей однієї статі в сім’ї повинна бути не менше 20 «квадратів». Якщо діти різної статі, то для них потрібно передбачити окремі кімнати мінімум по 15 метрів квадратних.
В Україні забезпеченість населення житлом набагато нижча, ніж в середньому в країнах Європи, де забезпеченість житлом — близько 40 м² на людину. Плюс до того, що в Україні тепер зруйновано близько 15 млн квадратних метрів житла. Понад 800 тисяч людей залишилися без житла або їхній будинок потребує ремонту.
За даними KSE Institute, станом на 1 серпня прямі збитки української економіки від пошкоджень інфраструктури та житлових будівель збільшилися до $108,3 млрд (2,9 трлн грн). Зруйновано й пошкодженого щонайменше 129 900 житлових будівель. Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків.
Хоч зараз і працюють над створенням державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також розробляють порядок компенсації за нього, проблема майбутнього забезпечення житлом українців стоїть дуже гостро.
Згідно із законопроєктом, ті люди, в яких пошкоджене житло, але підлягає відновленню — отримають грошову компенсацію. Якщо житло повністю зруйновано, то держава буде видавати нові квадратні метри. Поки що не зрозуміло, скільки прийдеться чекати на нові «метри» і якими будуть ці багатоквартирні будинки.
Нещодавно, на конференції у Швейцарії, презентували план відбудови України на найближчі 10 років. У ньому передбачається 850 різноманітних проєктів у всіх сферах життя, а сума інвестицій, які будуть потрібні на відбудову країни після війни, сягає 750 млрд доларів.
Що ж отримають українці через декілька років — достеменно не відомо, але ринок нерухомості в Україні точно зазнає змін.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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