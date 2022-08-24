Цифри Незалежності: скільки метрів житла на одного українця в різних регіонах — Finance.ua

Цифри Незалежності: скільки метрів житла на одного українця в різних регіонах Вчора 12:04 — Особисті фінанси

Цифри Незалежності: скільки метрів житла на одного українця в різних регіонах, www.freepik.com

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про квадратні метри.

До 24 лютого, коли росія напала на Україну і зруйнувала близько 15 млн квадратних метрів житла, на одну людину в Україні в середньому припадало 24,3 кв. м житлової площі.

Такі дані наводить Державна служба статистики.

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Найвищі показники в Україні в Київській області — 37 м² на людину. У Києві на одну людину припадало майже вдвічі менше — лише 20 м².

Окрім Київської області найбільше житлової площі було в таких областях:

Вінницька область — 32 м² на людину;

Чернігівська — 31 м²,

Хмельницька і Черкаська області — 30 м².

По 28 м² на людину припадало в таких областях:

в Житомирській,

Івано-Франківській,

Кіровоградській;

Тернопільській.

В Сумській і Полтавській областях припадало по 27 м² на кожного українця. По 26 м² — в Херсонській, Закарпатській, Дніпропетровській і Чернівецькій областях.

На 25 м² могли розраховувати українці в таких областях:

Харківській;

Львівській;

Одеській;

Рівненській;

Запорізькій;

Волинській.

Найгірші показники:

в Миколаївській області лише 23 м² на людину;

Донецькій — 13 м²;

Луганській — 9 м² на одну людину.

В Україні законодавчо встановлено, що на 1 члена сім’ї має припадати мінімум 13,65 метра квадратного загальної площі, а житлової — мінімум 9 м2. Кімната на дітей однієї статі в сім’ї повинна бути не менше 20 «квадратів». Якщо діти різної статі, то для них потрібно передбачити окремі кімнати мінімум по 15 метрів квадратних.

В Україні забезпеченість населення житлом набагато нижча, ніж в середньому в країнах Європи, де забезпеченість житлом — близько 40 м² на людину. Плюс до того, що в Україні тепер зруйновано близько 15 млн квадратних метрів житла. Понад 800 тисяч людей залишилися без житла або їхній будинок потребує ремонту.

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За даними KSE Institute , станом на 1 серпня прямі збитки української економіки від пошкоджень інфраструктури та житлових будівель збільшилися до $108,3 млрд (2,9 трлн грн). Зруйновано й пошкодженого щонайменше 129 900 житлових будівель. Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків.

Хоч зараз і працюють над створенням державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також розробляють порядок компенсації за нього, проблема майбутнього забезпечення житлом українців стоїть дуже гостро.

Згідно із законопроєктом, ті люди, в яких пошкоджене житло, але підлягає відновленню — отримають грошову компенсацію. Якщо житло повністю зруйновано, то держава буде видавати нові квадратні метри. Поки що не зрозуміло, скільки прийдеться чекати на нові «метри» і якими будуть ці багатоквартирні будинки.

Нещодавно, на конференції у Швейцарії, презентували план відбудови України на найближчі 10 років. У ньому передбачається 850 різноманітних проєктів у всіх сферах життя, а сума інвестицій, які будуть потрібні на відбудову країни після війни, сягає 750 млрд доларів.

Що ж отримають українці через декілька років — достеменно не відомо, але ринок нерухомості в Україні точно зазнає змін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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