Найкращий банк з дистанційним обслуговуванням за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

Найкращий банк з дистанційним обслуговуванням за версією FinAwards-2022 Вчора 12:30 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Під час війни важливим напрямком роботи банків стало дистанційне обслуговування, адже багато наших співгромадян опинилися на окупованих територіях, були змушені залишати свої домівки та переїжджати на безпечніші території або ж узагалі виїжджати за кордон.

У номінації «Найкращий банк з дистанційним обслуговуванням» взяли участь банки, які надають клієнтам технології та сервіси, що дозволяють своїм клієнтам здійснювати основні фінансові операції дистанційно, такі як інтернет-банк, мобільний банк, клієнт-банк для юридичних осіб, чат-боти в месенджерах, цілодобовий контакт-центр, банкомати та термінали самообслуговування.

Загалом за звання найкращого боролися 18 банків. Почесне третє місце посів ПриватБанк, «срібло» цьогоріч дісталося monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку, а лідером став А-Банк.

А-Банк активно рухається в декількох напрямках дистанційного обслуговування. По-перше, у нас файний застосунок ABank24, через який клієнт може стати власником картки А-Банку не виходячи з дому. По-друге, ми підтримуємо вебверсію кабінету клієнта, в якій функцій менше, ніж в застосунку, але достатньо для тих, хто обирає десктоп. По-третє, наша крута цілодобова підтримка клієнтів допомагає в будь-якій ситуації. Наприклад, наш банк одним із перших запустив нещодавно купівлю валюти на депозит саме через операторів чату, поки версії застосунку були на тестуванні. Саме ці „три кити“ привели нас до перемоги», — розповіла формулу успіху керівниця напрямку інтернет-банкінгу Ольга Вовк.

За її словами, напрямок дистанційного обслуговування клієнтів для А-Банку наразі є пріоритетним з точки зору залучення клієнтів.

«На майбутнє ж ставимо собі амбіційні плани на автоматизацію операцій, що клієнтом повторюються, щоб зробити обслуговування в банку максимально безшовним, відточуємо бізнес-процеси оформлення продуктів, щоб вони оформлювалися в одне торкання, та думаємо над co-brand проєктом», — поділилася з журналістами представниця банку.

Про FinAwards

Премія має нематеріальний характер. Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

«Спочатку ми, як організатори, думали, що захід не на часі. Але потім побачили, ціною яких величезних зусиль фінансові компанії трималися на плаву. Ви за цей час стали бійцями економічного фронту. Ви зберігали робочі місця, підтримували співробітників і всіляко допомагали українцям, які через війну втратили платоспроможність», — наголосив співзасновник Treeum Сергій Віндерських у своєму вітальному слові.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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