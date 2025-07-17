Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукционе (цена) — Finance.ua
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Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукционе (цена)

Мир
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Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукционе (цена)
Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукционе (цена)
Известный световой меч Дарта Вейдера в лентах «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», будет выставлен на аукционе.
Об этом пишет издание The Independent.
Торги пройдут в сентябре в Лос-Анджелесе и будут посвящены 45-летию легендарного фильма.

Сумма

По словам организаторов, его стоимость оценивается от 1 до 2 млн долларов.
«Световой меч, или лазерный меч, как его изначально называли, был задуман Джорджем Лукасом как идеальное оборонительное оружие для более сложной эпохи. Спустя почти 50 лет после выхода первого фильма „Звездные войны“, световые мечи являются общепризнанным символом самой любимой в мире кинофраншизы и неизменно входят в самые знаковые предметы реквизита всех времен», —
отмечает главный операционный директор аукционного дома Propstore Брендон Эллингер.

По материалам:
Finance.ua
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