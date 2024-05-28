День финансов: увеличение госдолга, курс доллара до конца года, электронное бронирование работников — Finance.ua

День финансов: увеличение госдолга, курс доллара до конца года, электронное бронирование работников Сегодня 17:50

Во вторник, 28 мая, о государственном бюджете, тарифах и налогах.

Госдолг Украины. В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 миллиарда гривен или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на конец апреля госдолг составил 6 010,42 млрд грн или $151,52 млрд. Прирост за месяц обуславливается заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша на 1,5 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.

Курс доллара до конца года. Инвестиционная компания Dragon Capital Инвестиционная компания Dragon Capital ожидает , что гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару США, и официальный курс достигнет 42 грн/долл. США до конца года.

усиление мобилизации обойдется госбюджету в $1,5−2,0 млрд. Также в Dragon Capital прогнозируют , чтообойдется госбюджету в $1,5−2,0 млрд.

Новый тариф на свет. Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко . Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил , что сейчас обсуждается базовый вариант, согласно которому предусмотрен тариф 4,80 грн за киловатт-час для потребляющих более 100 кВт в месяц.

тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов. Населения это не касается. Кроме того, НКРЭКУ изменила и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов. Населения это не касается.

Критически важные объекты. Кабмин Кабмин определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о ТЦК и СП, Верховной Раде и предприятиях оборонного комплекса.

Работа над повышением налогов. Ярослав Железняк Ярослав Железняк сообщил , что окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле.

Сейчас как никогда стране нужен малый бизнес, создающий новые рабочие места и помогающий наполнять бюджет налогами. Но одной из главных проблем, с которой сталкиваются в наше время молодые предприниматели, является финансирование. Банки пока очень неохотно кредитуют стартапы, понимая высокую рискованность таких вложений средств. Однако из любого правила есть исключения.

На примере программ от Идея Банка расскажем, какие программы предлагают молодым предпринимателям:

Электронное бронирование работников. Правительство Правительство работает над созданием механизма электронного бронирования. В Минэкономики говорят, что другой альтернативы кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет.

экономическое бронирование во время мобилизации и отметил, что в вопросах войны не может быть справедливости, потому что без экономики, которая должна работать, невозможно эффективно действовать на поле боя. Со своей стороны народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Наталуха прокомментировал во время мобилизации и отметил, что в вопросах войны не может быть справедливости, потому что без экономики, которая должна работать, невозможно эффективно действовать на поле боя.

Безопасностное соглашение с Бельгией. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Уже в этом году Украина получит военную помощь по меньшей мере на 977 млн ​​евро.

замороженных российских активов. Также, по словам Зеленского, уже в этом году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от

новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро). В то же время правительство Швеции предоставит для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро).

Поступление в аспирантуру. В прошлом году наблюдался настоящий бум на поступление в аспирантуру. Одной из причин в Минобразования называют правила мобилизации. Но 2024 принес ряд важных изменений. Что происходит вокруг поступления в аспирантуру и как поступить тем, кто имеет такое намерение, — читайте в материале Finance.ua:

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