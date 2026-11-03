День финансов: устойчивость банков, тарифы на газ и свет, зарплаты чиновников и судей

Во вторник, 3 ноября, МВФ советует повысить тарифы на газ и свет в Украине, а НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций.

💧 Тарифы на газ и свет в Украине

В МВФ говорят, что Украина ежегодно тратит миллиарды гривен на сдерживание цен на газ и электроэнергию для населения. Поэтому ведомство предлагает постепенно отказаться от этого механизма и за три года повысить тарифы — в двух сценариях рост может составлять от 52% до 141% в зависимости от услуги .

📈 1 публичный выпуск валютных корпоративных облигаций

НКЦБФР зарегистрировала выпуск корпоративных облигаций компании «Кернел-Трейд» (группа «Кернел») на 50 млн долларов США. Это первая на украинском рынке публичная эмиссия валютных корпоративных облигаций такого объема. Что это дает читайте здесь.

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Большинство активов банковского сектора сосредоточено в учреждениях, имеющих достаточный запас капитала. Это позволяет им продолжать кредитование и сохранять платежеспособность даже в случае глубокого и продолжительного кризиса.

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составил 63,88 тыс. грн (на 4,8 тыс. грн больше , чем в аналогичном периоде прошлого года). Средний уровень начисленной з аработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной властисоставил 63,88 тыс. грн (на 4,8 тыс. грн большечем в аналогичном периоде прошлого года).

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📽️ Кстати, украинцы могут воспользоваться несколькими программами государственной поддержки: получить 19 500 грн на домохозяйство, оформить выплаты на детей через Действие, платить за электроэнергию по льготному тарифу и получить 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги.

Старая SIM-карта — новые долги

Как работает схема и что делать, если долг уже появился, рассказывает Finance.ua в статье — Если вы уехали за границу, купили местную SIM-карту и перестали пользоваться украинским. Но старый номер мог остаться ключом к вашему банку. Именно из-за него мошенники могут попытаться оформить кредит на ваше имя.Как работает схема и что делать, если долг уже появился, рассказывает Finance.ua в статье — Старая SIM-карта — новые долги: как мошенники получают кредиты на чужое имя и что делать пострадавшим

Какие авто украинцы покупали в октябре

Украину в октябре зарегистрировали 4,9 тыс. Украину в октябре зарегистрировали 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем в сентябре, однако на 37% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

4 новых схем мошенничества в Украине

Мошенники все чаще маскируют свои схемы под привычные для людей вещи: бесплатные приложения, государственная помощь и сообщения о коммунальных долгах. Для этого создают копии сайтов банков и международных организаций, рассылают ложные письма и распространяют вредоносные файлы.

В одном случае люди рискуют потерять доступ к смартфону, в другом — передать аферистам данные банковского счета. Об этом идет речь В одном случае люди рискуют потерять доступ к смартфону, в другом — передать аферистам данные банковского счета. Об этом идет речь в видео Finance.ua.

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