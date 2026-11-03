День финансов: устойчивость банков, тарифы на газ и свет, зарплаты чиновников и судей

Во вторник, 3 ноября, МВФ советует повысить тарифы на газ и свет в Украине, а НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций.
💧 Тарифы на газ и свет в Украине
В МВФ говорят, что Украина ежегодно тратит миллиарды гривен на сдерживание цен на газ и электроэнергию для населения. Поэтому ведомство предлагает постепенно отказаться от этого механизма и за три года повысить тарифы — в двух сценариях рост может составлять от 52% до 141% в зависимости от услуги .
📈 1 публичный выпуск валютных корпоративных облигаций
НКЦБФР зарегистрировала выпуск корпоративных облигаций компании «Кернел-Трейд» (группа «Кернел») на 50 млн долларов США. Это первая на украинском рынке публичная эмиссия валютных корпоративных облигаций такого объема. Что это дает читайте здесь.
🏛️ НБУ оценил устойчивость банков
Большинство активов банковского сектора сосредоточено в учреждениях, имеющих достаточный запас капитала. Это позволяет им продолжать кредитование и сохранять платежеспособность даже в случае глубокого и продолжительного кризиса.
А вот узнать, какие госомпании Украины терпят миллиардные убытки, а кто зарабатывает больше читайте здесь.
👨🎓 Зарплаты чиновников и судей
Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для работников центральных органов исполнительной властисоставил 63,88 тыс. грн (на 4,8 тыс. грн больше , чем в аналогичном периоде прошлого года).
📽️ Кстати, украинцы могут воспользоваться несколькими программами государственной поддержки: получить 19 500 грн на домохозяйство, оформить выплаты на детей через Действие, платить за электроэнергию по льготному тарифу и получить 50% скидки на жилищно-коммунальные услуги.
ВУкраину в октябре зарегистрировали 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 0,4% больше, чем в сентябре, однако на 37% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.
4 новых схем мошенничества в Украине
Мошенники все чаще маскируют свои схемы под привычные для людей вещи: бесплатные приложения, государственная помощь и сообщения о коммунальных долгах. Для этого создают копии сайтов банков и международных организаций, рассылают ложные письма и распространяют вредоносные файлы.
В одном случае люди рискуют потерять доступ к смартфону, в другом — передать аферистам данные банковского счета. Об этом идет речь в видео Finance.ua.
🏖️Сколько стоит купить квартиру в Болгарии
Рынок Софии отличается от рынка Варны, Бургаса или меньших населённых пунктов, а цены и типы недвижимости на побережье Черного моря существенно отличаются от предложений во внутренних регионах страны. Покупка квартиры проходит через несколько главных шагов. Подробности читайте здесь.