Какие госкомпании Украины терпят миллиардные убытки, а кто зарабатывает больше всего

Государственные предприятия создают, прежде всего, для выполнения общественно важных задач, а не для получения прибыли. Поэтому их эффективность не всегда можно оценивать только по финансовым результатам. В то же время значительный ущерб может свидетельствовать о глубоких проблемах в работе компаний, которые усугубляются из-за внутренних и внешних обстоятельств.

Издание «Слово и дело» проанализировало, какие государственные компании Украины получили самые большие прибыли и убытки за время полномасштабной войны.

Самые убыточные государственные компании Украины

Все пять государственных компаний, оказавшихся по итогам 2025 года среди наиболее убыточных, имели финансовые проблемы еще до полномасштабного вторжения. Однако война усугубила кризис: их деятельность осложнилась из-за постоянных атак и угрозы повреждения инфраструктуры.

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Наибольший убыток за 2025 год зафиксирован в НЭК «Укрэнерго» — 10 млрд 660,7 млн ​​грн. россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру компании. В частности, недавно войска рф совершили одну из самых масштабных атак на ее объекты. Такие удары направлены на то, чтобы избавить украинцев от электроэнергии, тепла и водоснабжения.

На втором месте — АО «Укрзализныця», убытки которой за прошлый год составили 7 млрд 663,4 млн грн. В 2026 году российские атаки на железнодорожную инфраструктуру приобрели системный характер, приводя к гибели работников, уничтожению вагонов и повреждению объектов.

Третью позицию заняла ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины» с 6 млрд 825,9 млн грн убытков. Это дочерняя структура группы «Нафтогаз», которую до назначения на должность премьер-министра возглавлял Сергей Корецкий. Российские войска регулярно атакуют объекты группы, в частности, газовую инфраструктуру на Полтавщине.

В пятерку также вошли АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» с убытком 5 млрд 465,9 млн грн и АО «Криворожская теплоцентраль», завершившее год с минусом в 2 млрд 522,9 млн грн. Криворожская ТЭЦ регулярно терпит российские обстрелы, а системы теплоснабжения города нуждаются в ремонте.

Финансовые трудности ГПЗКУ начались еще до полномасштабной войны. В частности, на положение корпорации повлияли невыгодные условия китайского кредита, заключенного в 2012 году: из-за них компания вынуждена была продавать зерно по заниженным ценам. После 2022 года ситуацию усложнили захват россиянами части элеваторов и нарушение логистики экспорта.

Самые прибыльные государственные компании Украины

Среди государственных компаний с наибольшими доходами преобладают представители энергетической отрасли: четыре из пяти лидеров работают именно в этой сфере.

Наибольший финансовый результат за 2025 год показало ЧАО «Укргидроэнерго» — 20 млрд 948,4 млн грн прибыли. Компания управляет гидроэлектростанциями на Днепре и Днесре. Масштабы этих объектов, как отмечают журналисты, дают им возможность оставаться относительно защищенными от российских атак.

Второе место занимает АО НАЭК «Энергоатом» с прибылью 18 млрд 692,1 млн грн. Компания эксплуатирует Ровенскую, Южноукраинскую и Хмельницкую атомные электростанции. Несмотря на российские удары по подстанциям, сами АЭС остаются в относительной безопасности. Стабильная генерация электроэнергии обеспечивает компании высокие финансовые результаты.

Третьим в рейтинге стало ООО «Оператор ГТС Украины», которое получило 8 млрд 426 млн грн прибыли благодаря управлению газотранспортной системой.

Четвертую позицию заняло ЧАО «Укрфинжилье» с прибылью 6 млрд 872,5 млн грн. Компания является оператором государственной программы доступной ипотеки «єОселя». Основную часть ее поступлений формирует прибыль от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), переданных государством.