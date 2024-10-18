«Укргидроэнерго» проведет на «Операторе рынка» первые торги — Finance.ua
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«Укргидроэнерго» проведет на «Операторе рынка» первые торги

Фондовый рынок
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ЧАО «Укргидроэнерго», которое первым получило гарантии происхождения э/э из возобновляемых источников в Реестре таких гарантий, администрированным национальным энергорегулятором НКРЭКУ, инициировало первые торги по их продаже на площадке АО «Оператор рынка».
Об этом сообщается на сайте оператора.
«21 октября 2024 года в 15:00 на площадке „Оператора рынка“ состоятся первые в Украине торги по продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из ВИЭ. Заявленный объем продаж — 50 тыс. гарантий, что эквивалентно 50 тыс МВт*ч производимой электроэнергии» , — говорится в сообщении.
Заявки на покупку гарантий происхождения «зеленой» энергии (ГПЭЭ) на торгах «Укргидроэнерго» можно подавать с пятницы, 18 октября до 15:00 21 октября 2024 года, уточняет ОРЭ.
Оператор отмечает, что торговля ГПЭЭ будет производиться на прозрачных конкурентных условиях, а цена будет формироваться на основе сопоставления предложения инициатора торгов с кривой совокупного спроса на гарантии происхождения от покупателей.
С порядком регистрации участников на площадке Оператора рынка по продаже ГПЭЭ, с условиями внесения гарантийного обеспечения для их покупки, а также другой необходимой информацией можно ознакомиться на вебсайте оператора.
«Укргидроэнерго» со своей стороны в сообщении в телеграм-канале в пятницу призвало всех заинтересованных юридических лиц зарегистрироваться на соответствующих торговых площадках и принять участие в аукционах по купле-продаже ГПЭЭ, отметив, что они предоставляют возможность как производителям, так и потребителям активно поддерживать развитие возобновляемой энергии и повышать уровень экологической ответственности, получая выгоды в финансовом и репутационном планах.
«Мы только начинаем свой путь на украинском рынке, и у нас много работы на госуровне для стимулирования спроса и заинтересованности в обращении ГПЭЭ. В то же время наличие сертифицированных гарантий открывает перед нами новые перспективы на европейском рынке, где потребители активно ищут источники чистой энергии. Ожидаем, что продажа ГПЭЭ будет не только дополнительным источником дохода для „Укргидроэнерго“, но и повысит инвестиционную привлекательность компании», — отметил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий.
По материалам:
Економічна Правда
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