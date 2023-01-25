День финансов: усиление ответственности для военных, характеристики и цена Leopard 2, работа сети Power Banking — Finance.ua

День финансов: усиление ответственности для военных, характеристики и цена Leopard 2, работа сети Power Banking
Среда, 25 января. Германия объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. Эта тема получила широкую огласку, поэтому Finance.ua решил разобраться, чем хороши эти машины, которые обещают предоставить Украине уже через три месяца.
Немецкий танк Леопард 2 для Украины. Характеристики и цена 🧐
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Усиление ответственности для военных. Зеленский подписал законопроект, которым усиливается уголовная ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или из воинской части. Документ предусматривает, что военные могут получить наказание от 3 до 12 лет тюрьмы.
Работа сети Power Banking. Уже 1827 банковских отделений готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блэкаута. Это 40% от общего количества. За последний месяц сеть отделений Power Banking выросла более чем в 1,5 раза или на 640 банковских отделений.
Концепт «Налоговой в смартфоне». Даниил Гетманцев обнародовал план по диджитализации налоговой службы на 2023 год. В этом году планируют, в частности, расширить функционирование е-кабинета налогоплательщика, внедрить Smart ФЛП, автоматизировать работу с Big Data, ввести е-акциз — электронный контроль за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий.
- Кстати, в Офисе Президента обсуждается полный перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат.
Суммы в платежках за «коммуналку». Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев объяснил, что потребителям приходят немалые суммы к оплате в платежках по разным обстоятельствам. Например, из-за несвоевременной передачи показаний счетчиков или отсутствия передачи показателей вообще.
Выплаты за трудоустройство ВПЛ. В 2023 году финансирование программ для трудоустройства внутренних переселенцев увеличилось в 1,5 раза. Предполагается, что если работодатель досрочно уволит работника, за которого выплачивалась компенсация — сумму выплаченных средств нужно вернуть в полном объеме. Но есть одно исключение.
- Также внутренние переселенцы могут получить выплаты по временной потере трудоспособности за счет средств Пенсионного фонда.
Пособие беженцам в Польше. Президент Анджей Дуда подписал поправку в Закон о помощи гражданам Украины. Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента первого приезда в Польшу, после чего они будут платить за проживание в таких местах.
€15 млн на stereo by mono. Олег Гороховский сообщил, что польский проект украинского monobank — stereo by mono — финансирует он, а также другие соучредители Fintech Band Михаил Рогальский и Вадим Ковалев. Общая сумма инвестиций на первый год составляет €15 млн.
Мошеннические схемы во время войны. По данным Киберполиции, с момента полномасштабного вторжения рф количество обращений по поводу телефонного мошенничества не уменьшилось. Злоумышленники «адаптируют» свои схемы в соответствии с ситуацией в стране и потребностями граждан. Например, после вторжения рф среди «услуг» злоумышленников появились псевдо эвакуационные перевозки. Также в Сети пестрят объявления о поиске работников в «уютных офисах».
Сбор средств на генераторы. Бренд технологической одежды и один из лидеров Украины в сфере кибербезопасности объединили усилия для создания коллекции Cyber Warfare Legion. В нее вошли футболки, худи, сумки-мессенджеры, сумки-кошельки с киберзащитой, изготовленные с использованием ткани Фарадея, блокирующей сигналы 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth и Wi-Fi. Всю прибыль от продаж переведут через платформу United24 на закупку генераторов для украинских больниц.
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