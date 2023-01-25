У ОП розглядають заборону продажу алкоголю та пального за готівку — Finance.ua

У ОП розглядають заборону продажу алкоголю та пального за готівку Сьогодні 10:34

В рамках податкової реформи, яку зараз розробляють в Офісі президента, обговорюється повне переведення розрахунків за підакцизні товари в безготівковий формат.

Про це заступник голови ОП та куратор реформи Ростислав Шурма розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він розповів, що як один із компенсаторів для бюджету в межах проєкту податкової реформи передбачено підвищення оподаткування шкідливого споживання, наприклад — тютюн, алкоголь і викопне паливо. Ставки планують підвести «до середньоєвропейських рівнів».

Важливим питанням постає адміністрування цих податків, зазначив він, адже частка нелегального обігу тютюнових виробів досягає 30%, а для лікеро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою. «І це дуже велика проблема», — додав Шурма та зазначив, що для протидії цій проблемі плануються дві фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

«Перше — це електронний акциз», — пояснює він. Таким чином, на пачку цигарок чи пляшку алкоголю наноситься унікальний QR-код, який дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо. Натомість «традиційні» акцизні марки, які клеяться на пакування, можна підробити чи передрукувати.

«Другий концепт — щоб вся ця система запрацювала, це переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковій формат, тобто в оплату картою», — заявив Шурма та уточнив, що ідея ще обговорюється і рішення поки не ухвалено.

Як приклад він навів ситуацію з дефіцитом пального на початку повномасштабної війни, коли АЗС перевели споживачів на карткові оплати і оплату через застосунки. За декілька тижнів всі адаптувалися, що, каже Шурма, «дозволило повністю обілити обіг палива, і те саме, я впевнений, відбудеться з тютюном і алкоголем».

Економічна Правда За матеріалами:

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