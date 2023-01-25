Президент Польщі підписав поправки до закону про допомогу біженцям: що нового — Finance.ua

Президент Польщі підписав поправки до закону про допомогу біженцям: що нового Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Президент Польщі підписав поправки до закону про допомогу біженцям: що нового

Президент Анджей Дуда підписав поправку до Закону про допомогу громадянам України, яка передбачає, серед іншого, що з березня 2023 року біженці покриватимуть частину вартості проживання в місцях колективного розміщення. Поправка також має закріпити систему пільг, що виплачуються біженцям, оголосила Канцелярія президента Польщі.

Про це пише Polskie Radio.

Поправка так званого Спецзакону про допомогу змінює правила надання допомоги воєводами, органами місцевого самоврядування та іншими державними установами в місцях колективного розміщення. З 1 березня біженці покриватимуть 50 % вартості такої допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня — 75 %, якщо вони перебувають понад 180 днів.

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Сума, яку сплачуватимуть біженці, покриваючи 50 % витрат, не повинна перевищувати 40 злотих на особу на день, а в разі оплати 75% — 60 злотих на день.

Хто не сплачуватиме ці кошти:

особи з інвалідністю та особи, які доглядають за ними;

діти;

особи пенсійного віку;

вагітні жінки;

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

особи, які здійснюють догляд не менше трьох дітей;

особи, які опинилися у складній життєвій ситуації з гуманітарних причин.

Також зміняться правила реєстрації громадян України. Після прибуття до Польщі біженці матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL.

Нагадаємо, що без PESEL UKR ви не зможете отримати одноразову виплату 300 злотих та щомісячну допомогу для дітей за програмою 500+, а також за програмою Сімейний капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy).

Довідка Finance.ua:

проєкт monobank виходить на польський ринок під назвою stereo та вже домовився з банком-партнером у Польщі. Офіційний запуск stereo відбудеться до кінця першого кварталу 2023 року;

українці, які оселилися в Польщі, шукають і знаходять роботу, тому повинні знати основні нюанси працевлаштування в країні;

станом на кінець 2022 року на території Польщі перебували майже 2,3 млн українців, з них 950 тис. громадян, які втікали від війни в Україні за кордон.

Польське Радіо За матеріалами:

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