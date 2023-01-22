Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році — Finance.ua

Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році
Українці підтримують економіку Польщі не лише податками при працевлаштуванні, але й витрачаючи значні суми в польських магазинах.
У 2022 році кожен п’ятий покупець торгових центрів у Польщі був з України, а вартість покупок сягає мільярдів злотих, повідомляє ukrayina.pl.
Кількість українців у польських ТЦ зросла майже втричі
Українці у Польщі витратили в 2022 році рекордну суму грошей. За даними Центрального статистичного управління, лише за 3 квартали покупці з України залишили у крамницях 3,8 млрд злотих (майже 1 млрд євро).
За аналогічний період 2021 року українці витратили в польських магазинах удвічі менше грошей.
При цьому поляки відвідують магазини все рідше. Це означає, що наплив іноземців «рятує» роздрібну торгівлю в країні та вирівнює тенденцію зниження відвідуваності, зазначають експерти.
У грудні 2022 року кожен п’ятий покупець (18,9%) у торгових центрах Польщі був з України, згідно з даними Selectivv Data Tank. Кількість українців у польських ТЦ зросла майже втричі.
«У грудні 2022 року явка була на 7,8% вищою. Оборот був однозначно вищим, ніж у попередньому році. Частка споживачів з України в рейтингу є помітною і закономірною», — зазначив директор торгового в Лодзі Славомір Муравський.
Керівництво «Galeria Północna» у Варшаві зауважило, що нові групи клієнтів з’явилися вже в перші тижні війни. Тому контент інфокіосків у торговому центрі та на сайті адаптували українською мовою.
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