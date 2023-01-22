Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році — Finance.ua

Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році Сьогодні 16:24 — Особисті фінанси

Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році

Українці підтримують економіку Польщі не лише податками при працевлаштуванні, але й витрачаючи значні суми в польських магазинах.

У 2022 році кожен п’ятий покупець торгових центрів у Польщі був з України, а вартість покупок сягає мільярдів злотих, повідомляє ukrayina.pl

Кількість українців у польських ТЦ зросла майже втричі

Українці у Польщі витратили в 2022 році рекордну суму грошей. За даними Центрального статистичного управління, лише за 3 квартали покупці з України залишили у крамницях 3,8 млрд злотих (майже 1 млрд євро).

За аналогічний період 2021 року українці витратили в польських магазинах удвічі менше грошей.

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При цьому поляки відвідують магазини все рідше. Це означає, що наплив іноземців «рятує» роздрібну торгівлю в країні та вирівнює тенденцію зниження відвідуваності, зазначають експерти.

У грудні 2022 року кожен п’ятий покупець (18,9%) у торгових центрах Польщі був з України, згідно з даними Selectivv Data Tank. Кількість українців у польських ТЦ зросла майже втричі.

«У грудні 2022 року явка була на 7,8% вищою. Оборот був однозначно вищим, ніж у попередньому році. Частка споживачів з України в рейтингу є помітною і закономірною», — зазначив директор торгового в Лодзі Славомір Муравський.

Керівництво «Galeria Północna» у Варшаві зауважило, що нові групи клієнтів з’явилися вже в перші тижні війни. Тому контент інфокіосків у торговому центрі та на сайті адаптували українською мовою.

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