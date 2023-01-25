Змусять повертати кошти: у Мінекономіки пояснили дії роботодавця у разі дострокового звільнення ВПО — Finance.ua

Змусять повертати кошти: у Мінекономіки пояснили дії роботодавця у разі дострокового звільнення ВПО Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Змусять повертати кошти: у Мінекономіки пояснили дії роботодавця у разі дострокового звільнення ВПО

Уряд вдосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 24 січня.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, у 2023 році фінансування програм для працевлаштування внутрішніх переселенців збільшили у 1,5 рази.

«Ми маємо сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб, для яких питання пошуку нового робочого місця є надзвичайно актуальним. Тому програма стимулювання працевлаштування ВПО для Уряду залишається однією з пріоритетних в 2023 році», — пояснила посадовиця.

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За новими правилами компенсацію витрат на оплату праці ВПО (не більше двох розмірів мінімальної заробітної плати) роботодавець отримає за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.

Також роботодавець має право на відшкодування витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається Кабінетом Міністрів України в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Якщо ВПО звільнять раніше

У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості, сума виплачених коштів повертається у повному обсязі. Єдине виключення з цього — коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.

Довідка Finance.ua:

Кабмін продовжив дію програми виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО на 2023 рік;

за кожного працевлаштованого з ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців;

прогнозні витрати Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 2023 рік складають 308 млн грн при прогнозному працевлаштуванні 23 000 осіб.

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