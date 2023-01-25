В Україні створили одяг з кіберзахистом, щоб зібрати кошти на генератори — Finance.ua

В Україні створили одяг з кіберзахистом, щоб зібрати кошти на генератори Сьогодні 11:34 — Технології&Авто

Бренд технологічного одягу та один із лідерів України у сфері кібербезпеки об’єднали зусилля, щоб створити колекцію Cyber Warfare Legion. До неї увійшли футболки з бавовни, худі з принтом від художника Олега Семака, сумки-месенджери для ноутбуків і сумки-гаманці для телефонів із кіберзахистом, вироблені з використанням тканини Фарадея, яка блокує сигнали 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth і Wi-Fi.

Про це повідомляє UNITED24

«Колекція CWL — результат синергії двох потужних компаній, їхніх команд і лідерів, — прокоментував випуск колекції СЕО CyberUnitTech Єгор Аушев. — Концептуальний дроп був задуманий, щоб об’єднати дві індустрії, дизайнерську і технологічну, та створити продукт міжнародного рівня».

Cyber Warfare Legion — це перша колекція від RIOTDIVISION, яку створили під акомпанемент роботи генераторів. Тому мета ініціативи є досить символічною: весь прибуток від продажу перекажуть через платформу UNITED24 на закупівлю генераторів для українських лікарень.

«Неймовірно складно працювати в сутінках, шукаючи правильний варіант оброблення кишень у худі. Але водночас це дозволяє зрозуміти, який титанічний труд здійснюють наші лікарі, рятувальники, які в темряві виконують набагато складнішу роботу, — розповів Платон Осадчий, стратег бренду RIOTDIVISION. — Маємо надію, що цей одяг подарує людям більше світла. У прямому та переносному значеннях».

Купити речі з колекції Cyber Warfare Legion можна в магазині та на сайті RIOTDIVISION з доставленням у будь-яку точку світу, зокрема завдяки сервісу DHL: ua.riotdivision.tech/collections/cyber-warfare-legion

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