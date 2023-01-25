Як ВПО отримати виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — Finance.ua

Як ВПО отримати виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як ВПО отримати виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Внутрішні переселенці можуть отримати виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду. Тобто якщо відповідні страхові виплати не здійснює роботодавець, то ВПО можуть їх отримати від Пенсійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

ВПО мають право на такі виплати:

допомога по тимчасовій втраті працездатності («лікарняні»);

допомога по вагітності та пологах («декретні»);

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

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Вказані виплати Пенсійний фонд України призначає і виплачує безпосередньо застрахованим особам, без формування заяви-розрахунку.

Необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ й надати такі документи:

1) оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО;

2) оригінал і копію паспорта громадянина України;

3) оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;

4) листок непрацездатності (у разі наявності його в паперовій формі).

Решту необхідної інформації фахівці Фонду самостійно отримають із реєстрів.

Зазначені виплати можуть отримати й особи, які не належать до ВПО, але їхні роботодавці знаходяться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо роботодавці не мають можливості нарахувати виплати за страховими випадками, їх виплачує ПФУ безпосередньо на рахунки працівників.

Довідка Finance.ua:

виплати для ВПО — це щомісячна грошова допомога на проживання від держави, яку українці отримують на свої картки;

уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн;

міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави.

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