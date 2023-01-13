Хто має право на допомогу з часткового безробіття — Finance.ua

Хто має право на допомогу з часткового безробіття Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Хто має право на допомогу з часткового безробіття

Допомога з часткового безробіття — це своєрідна компенсація доходу, якщо сталося скорочення або зупинення виробництва продукції, виконання робіт надання послуг.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Допомога з часткового безробіття може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку у зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва з кількох причин:

економічного або технологічного характеру;

виникнення надзвичайної ситуації;

введення надзвичайного або воєнного стану;

встановлення карантину.

Зупинення діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.

При цьому:

1. Для працівників зупинення (скорочення) діяльності повинно охопити не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця за умови, що рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 % і більше на місяць. Для ФОП рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30 % і більше на місяць;

2. Роботодавець, у т.ч. ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, має виплатити заробітну плату та сплатити єдиний та страхові внески за кожного працівника, а у разі відсутності працівників — ЄСВ «за себе». Якщо була пільга щодо сплати ЄСВ, то враховується 180 календарних днів до такого пільгового періоду.

Коли допомога з часткового безробіття не надається

Якщо роботодавець:

1. Роботодавець є:

органом державної влади;

органом місцевого самоврядування;

закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;

фондом соціального страхування.

2. Роботодавець або ФОП:

перебуває у процесі припинення юридичної особи;

припинення підприємницької діяльності;

визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом;

стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство;

перебуває у процесі санації.

3. У роботодавця або ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників — із ЄСВ «за себе».

Якщо працівник:

відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень);

працює за сумісництвом;

проходить альтернативну (невійськову) службу;

перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати;

має призупинений на період воєнного стану трудовий договір.

Допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) діяльності і максимально може становити 3350 грн на місяць.

Задля отримання допомоги роботодавцю/ФОПу (за себе) потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Заява має бути подана не пізніше 90 календарних днів з дня зупинення/скорочення господарської діяльності.

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