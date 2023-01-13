Хто має право на допомогу з часткового безробіття — Finance.ua

Хто має право на допомогу з часткового безробіття
Допомога з часткового безробіття — це своєрідна компенсація доходу, якщо сталося скорочення або зупинення виробництва продукції, виконання робіт надання послуг.
Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.
Допомога з часткового безробіття може надаватися працівникам та ФОП у разі втрати частини заробітку у зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва з кількох причин:
- економічного або технологічного характеру;
- виникнення надзвичайної ситуації;
- введення надзвичайного або воєнного стану;
- встановлення карантину.
Зупинення діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.
При цьому:
1. Для працівників зупинення (скорочення) діяльності повинно охопити не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця за умови, що рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 % і більше на місяць. Для ФОП рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30 % і більше на місяць;
2. Роботодавець, у т.ч. ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, має виплатити заробітну плату та сплатити єдиний та страхові внески за кожного працівника, а у разі відсутності працівників — ЄСВ «за себе». Якщо була пільга щодо сплати ЄСВ, то враховується 180 календарних днів до такого пільгового періоду.
Коли допомога з часткового безробіття не надається
Якщо роботодавець:
1. Роботодавець є:
- органом державної влади;
- органом місцевого самоврядування;
- закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;
- фондом соціального страхування.
2. Роботодавець або ФОП:
- перебуває у процесі припинення юридичної особи;
- припинення підприємницької діяльності;
- визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом;
- стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство;
- перебуває у процесі санації.
3. У роботодавця або ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників — із ЄСВ «за себе».
Якщо працівник:
- відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень);
- працює за сумісництвом;
- проходить альтернативну (невійськову) службу;
- перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати;
- має призупинений на період воєнного стану трудовий договір.
Допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) діяльності і максимально може становити 3350 грн на місяць.
Задля отримання допомоги роботодавцю/ФОПу (за себе) потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.
Заява має бути подана не пізніше 90 календарних днів з дня зупинення/скорочення господарської діяльності.
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