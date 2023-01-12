Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023 — Finance.ua

Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.
Виплати для ВПО — це щомісячна грошова допомога на проживання від держави, яку українці отримують на свої картки.
Чи зміняться у 2023 році дати надходження виплат для ВПО та у яких числах українцям чекати на фінансову підтримку — читайте далі.
Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році
На гарячій ліній Міністерства соцiальної політики України зазначили, що інформації про зміну дат надходження у 2023 році виплат для ВПО наразі немає.
Відповідно, з 1 січня 2023 року процес перерахування та надходження грошової підтримки для ВПО залишається тим, яким є зараз.
Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ «Ощадбанк» щомісяця до 3, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.
«Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше», — зазначають в Мінсоцполітики.
Перед тим як кошти надійдуть на картку ВПО, здійснюється три етапи:
- подача заявки — ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;
- формування та опрацювання реєстрів — за це відповідає Мінсоцполітики;
- виплата коштів — здійснюється вашим банком.
Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують їх своїм клієнтам ВПО.
Якщо в 2023 році у відомстві запровадять нові правила та затвердять оновлені дати перерахунку бюджетних коштів, українців повідомлять про це.
Хто з українців отримуватиме виплати у 2023 році
З 1 січня 2023 року ВПО отримують допомогу від держави на підставі переліку територіальних громад, які:
- розташовані в районах воєнних (бойових) дій;
- перебувають у тимчасовій окупації РФ;
- перебувають в оточенні (блокуванні).
Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із громад з цього переліку. Востаннє Мінреінтеграції публікувало оновлений перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо перелік не оновлять до кінця 2022 року, то він продовжить діяти й з 1 січня 2023-го.
Наразі до списку осіб, які мають право на виплати, входять девʼять областей України та 329 громад:
- Донецька (66 громад);
- Харківська (56 громад);
- Дніпропетровська (10 громад);
- Луганська (37 громад);
- Запорізька (62 громади);
- Херсонська (49 громад);
- Миколаївська (26 громад);
- Сумська (19 громад);
- Чернігівська (4 громади).
Нагадуємо, що сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить:
- 3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;
- 2 тис. грн на кожну людину старше 18 років.
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