Президент підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових — Finance.ua

Президент підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Президент підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271 , який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи з військової частини.

Цей закон підтримував головнокомандувач Валерій Залужний попри критику правозахисників, частини суспільства та петицію на сайті президента про накладання на нього вето.

Станом на 24 січня законопроєкт повернуто з підписом президента.

Законопроєкт 8271 був проголосований у ВР 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім «Голосу».

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо «виключення можливості призначення більш м’якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням».

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Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Закон пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Варто зауважити, що законопроєкт викликав обурення у суспільстві, серед правозахисників та самих військовослужбовців. На їхню думку, закон є антиконституційним, деморалізуючим та загалом може зашкодити Силам оборони України. Громадяни України створили відповідну петицію із проханням до президента ветувати законопроєкт: вдалося зібрати 34 941 підпис, але Зеленський досі не розглянув звернення українців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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