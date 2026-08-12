День финансов: Укрпочта отменяет требование РНОКПП, более 40% украинцев за чертой бедности Сегодня 17:34

В среду, 12 августа, стало известно, что более 40% украинцев жили за чертой бедности в 2025 году и как бизнесу зафиксировать убытки и получить компенсацию.

Альтернативный путь экспорту со скидкой 50%

Украина получила 50% скидку на транзитные железнодорожные перевозки экспортной продукции по территории соседней Молдовы до конца года.

Более 40% украинцев жили за чертой бедности

В 2025 году за чертой бедности жили 41,6% украинцев. По сравнению с 2021 годом, уровень бедности фактически удвоился. Рост стоимости жизни явился одним из факторов ухудшения финансового состояния домохозяйств.

Как бизнесу зафиксировать убытки и получить компенсацию

Разрушенный офис, склад с товаром или производственное оборудование — это не значит, что бизнес потерял право на компенсацию. Для предпринимателей, чье имущество пострадало в результате войны, важно не только зафиксировать сам факт разрушения, но и правильно собрать доказательства.

Новые лимиты на покупку валюты

Национальный банк Украины от 11 августа 2026 существенно ослабил ряд валютных ограничений. Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Больше деталей читайте в статье — Новые лимиты на покупку валюты: что разрешил НБУ

Также стало известно, как ослабление ограничений подтолкнет украинцев к покупке валюты: эксперт оценил влияние курса.

В то же время НБУ сообщил о продаже валюты в июле: самый большой исторический объем.

Что помогает компаниям нанимать сильных специалистов

39 календарных дней. То есть даже типичная вакансия может оставаться открытой больше месяца. Для руководящих должностей процесс По данным SHRM за 2026 год, медианный показатель time-to-fill для нелидерских позиций составляет. То есть даже типичная вакансия может оставаться открытой больше месяца. Для руководящих должностей процесс обычно еще длиннее.

Банковские карты для подростков

Первая банковская карта дает подростку больше финансовой свободы, но в то же время учит ответственности. Чтобы деньги не исчезли из-за одного неосторожного действия, важно с первых дней знать базовые правила безопасности.

Кстати, мы решили также сделать рейтинг дебетовых карт — Рейтинг дебетовых карт

Укрпочта отменяет требование РНОКПП

Укрпочта изменяет правила для части платежей в своих отделениях. С 13 августа компания не потребует РНОКПП во время отдельных операций с наличными, а в конце недели — начнет маскировать часть номера банковской карты при оплате коммунальных услуг.

11 причин остановки авто

О том, когда водитель обязан остановиться, какие сигналы считаются законными и полицейский должен сообщить после остановки, рассказал адвокат Александр Жовтан в новом видео на Finance.ua.

Количество украинских инвесторов выросло почти в 12 раз

За четыре года количество украинцев, инвестирующих в ценные бумаги, выросло почти в 12 раз до 271,3 тысячи. С начала 2026 года к рынку присоединились еще 43,3 тысяч новых участников.

Кто из коррупционеров передал больше денег на ВСУ

За первое полугодие 2026 года на нужды сил обороны передали 139,1 млн грн средств и имущества, связанных с уголовными производствами НАБУ и САП. Наибольшие суммы поступили по нескольким резонансным делам, в частности по Одесскому припортовому заводу и бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

В monoмаркете появится самовывоз

В monomarket появится возможность забирать заказы непосредственно из магазинов-партнеров. Отдельные продавцы уже тестируют новую функцию, однако сроки полноценного ее запуска пока не называют. Подробности здесь.

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