Хто з корупціонерів передав найбільше грошей на ЗСУ
Хто передав найбільше?
- Фігуранти справи Одеського припортового заводу — 50 млн грн. Йдеться про колишню членкиню правління ОПЗ Ольгу Ткаченко та бенефіціара компанії-посередника Newscope Estates Павла Чумака. За умовами угоди у справі ОПЗ обвинувачені мали спрямувати 50 млн грн на підтримку ЗСУ через UNITED24.
- Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв — $1,1046 млн, або близько 49 млн грн за курсом на дату вироку. 8 червня ВАКС затвердив його угоду з прокурором САП. Однією з умов стало перерахування цієї суми на підтримку ЗСУ.
- Екснардеп від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Нестеренко — 15 млн грн. 2 березня ВАКС затвердив угоду зі слідством у справі про незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. За умовами угоди Нестеренко мав відшкодувати завдані державі збитки та додатково перерахувати 15 млн грн фонду «Повернись живим» для ЗСУ. Йому призначили умовний термін.
- Ексдиректор Житомирського бронетанкового заводу Сергій Бутенко — 12 млн грн. За угодою з прокурором САП він мав перерахувати цю суму на підтримку ЗСУ. Окремо Бутенко зобов’язався відшкодувати заводу 5,76 млн грн збитків.
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