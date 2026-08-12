Хто з корупціонерів передав найбільше грошей на ЗСУ Сьогодні 09:02

Корупція

За перше півріччя 2026 року на потреби Сил оборони передали 139,1 млн грн коштів і майна, пов’язаних із кримінальними провадженнями НАБУ та САП. Найбільші суми надійшли за кількома резонансними справами, зокрема щодо Одеського припортового заводу та колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.



Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк.

НАБУ не уточнює, які саме кримінальні провадження сформували загальну суму в 139,1 млн грн. Водночас за оприлюдненими рішеннями ВАКС та повідомленнями антикорупційних органів можна визначити найбільші внески. На чотири такі справи припадає майже 91% від усієї суми.

Хто передав найбільше?

Фігуранти справи Одеського припортового заводу — 50 млн грн. Йдеться про колишню членкиню правління ОПЗ Ольгу Ткаченко та бенефіціара компанії-посередника Newscope Estates Павла Чумака. За умовами угоди у справі ОПЗ обвинувачені мали спрямувати 50 млн грн на підтримку ЗСУ через UNITED24.

Йдеться про колишню членкиню правління ОПЗ Ольгу Ткаченко та бенефіціара компанії-посередника Newscope Estates Павла Чумака. За умовами угоди у справі ОПЗ обвинувачені мали спрямувати 50 млн грн на підтримку ЗСУ через UNITED24. Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв — $1,1046 млн, або близько 49 млн грн за курсом на дату вироку. 8 червня ВАКС затвердив його угоду з прокурором САП. Однією з умов стало перерахування цієї суми на підтримку ЗСУ.

за курсом на дату вироку. 8 червня ВАКС затвердив його угоду з прокурором САП. Однією з умов стало перерахування цієї суми на підтримку ЗСУ. Екснардеп від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Нестеренко — 15 млн грн. 2 березня ВАКС затвердив угоду зі слідством у справі про незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. За умовами угоди Нестеренко мав відшкодувати завдані державі збитки та додатково перерахувати 15 млн грн фонду «Повернись живим» для ЗСУ. Йому призначили умовний термін.

2 березня ВАКС затвердив угоду зі слідством у справі про незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. За умовами угоди Нестеренко мав відшкодувати завдані державі збитки та додатково перерахувати 15 млн грн фонду «Повернись живим» для ЗСУ. Йому призначили умовний термін. Ексдиректор Житомирського бронетанкового заводу Сергій Бутенко — 12 млн грн. За угодою з прокурором САП він мав перерахувати цю суму на підтримку ЗСУ. Окремо Бутенко зобов’язався відшкодувати заводу 5,76 млн грн збитків.

Зазначені суми не включають кошти, які фігуранти справ зобов’язалися сплатити або вже сплатили як відшкодування збитків державі та підприємствам.

Раніше Finance.ua зазначав , що за словами керівника САП, корупція в Україні не демонструє тенденції до зниження, а рівень топкорупції навіть зростає.

Також ми повідомляли , що майже 100 тисяч посадовців приховали 445,5 тисячі декларацій за 10 років.

готівку майже у 90 валютах світу, криптовалюту на майже 839 млн грн, закордонну нерухомість на понад 4,1 млрд грн та дорогоцінні метали на понад 1,2 млрд грн. Крім того, ми писали , що за даними декларацій за 2025 рік посадовці задекларуваликриптовалюту на майже 839 млн грн, закордонну нерухомість на понад 4,1 млрд грн та дорогоцінні метали на понад 1,2 млрд грн.

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