День финансов: учетная ставка, повышение требований к обязательным резервам банков, куда инвестировать в 2023 году — Finance.ua
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День финансов: учетная ставка, повышение требований к обязательным резервам банков, куда инвестировать в 2023 году

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В четверг, 8 декабря, Нацбанк принял решение об учетной ставке и повысил требования к обязательным резервам банков. А Еврокомиссия представила новый пакет санкций против рф.
Учетная ставка. Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков.
НБУ повысил требования к обязательным резервам банков. Национальный банк решил повысить требования к обязательным резервам банков по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 п. п. для усиления монетарной трансмиссии. В то же время НБУ позволит банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ.
🧐 Кстати, узнать больше о финансовых возможностях украинцев, планах НБУ и трендах финтеха мы вам предлагаем в статье -

О чем говорили во время FinTech 2022 📃

Напомним, что восемнадцатого ноября состоялась конференция FinTech Ukraine 2022, организованная порталами Finance.ua и Минфин.
День финансов: учетная ставка, повышение требований к обязательным резервам банков, куда инвестировать в 2023 году
Бюджет столицы на 2023. Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2023 год. «За» такое решение проголосовали 96 депутатов. Также в Киевсовете одобрили изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2023 года.
Куда инвестировать в 2023 году. Хотите знать, куда инвестировать в 2023 году, понимать, почему одни рынки падают, а другие растут? Хотите узнать, каким будет курс доллара и какую валюту покупать лучше, а также узнать макроэкономический прогноз на 2023 год? Тогда рекомендуем посмотреть дискуссию конференции Жить на проценты — «Куда инвестируют успешные инвесторы. Прогнозы на 2023 год».

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День финансов: учетная ставка, повышение требований к обязательным резервам банков, куда инвестировать в 2023 году
Самая сложная ситуация с электроснабжением. По состоянию на утро 8 декабря самая сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в восточном регионе Украины — вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов.
  • В случае блэкаута операторы связи должны зарезервировать критические точки минимум на трое суток.
  • В Украине уже развернули более тысячи «Пунктов Несокрушимости»
«Армия восстановления». Около 3000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в семи областях в рамках проекта «Армия восстановления».
Как украинский бизнес переживал «блэкаутный» ноябрь. В ноябре было зарегистрировано более 14,5 тысячи ФЛП и 2,6 тысячи новых компаний. Интересно, что блэкауты и проблемы с коммуникациями критически не повлияли на открытие новых дел — резкого проседания количества регистраций не замечено.
  • А в Минцифры сообщили, как будет работать «Дія» без интернета и мобильной связи. Приложение «Дія» не хранит документы, а только подтягивает их из реестров, поэтому для возможности ими пользоваться нужна связь. Что касается доступности «Дія» в случае отключения электроэнергии, Баник отметил, что «в любом случае все доступно, если есть хоть какая-то мобильная связь — все будет работать».
Аренда жилья. Война кардинально изменила рынок недвижимости в Украине, в частности, рынок аренды жилья. Благодаря волне внутренней миграции спрос на аренду остается высоким с марта.
По материалам:
Finance.ua
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