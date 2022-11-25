День финансов: три сценария блэкаута в Украине, «банк несокрушимости» от НБУ, новая автоматизированная система для ФЛП — Finance.ua

День финансов: три сценария блэкаута в Украине, «банк несокрушимости» от НБУ, новая автоматизированная система для ФЛП Сегодня 17:50

Пятница, 25 ноября. Украина до сих пор приходит в себя после массированного ракетного обстрела. Какие сценарии развития событий рассматривают власти.

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Самый сложный этап украинская энергосистема преодолела. Об этом Об этом заявляет глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — предположил он.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно — на 3 часа.

Пресс-служба Группы компаний SCM сообщила, что компания ДТЭК возобновила работу своих электростанций и электросетей.

Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева. Большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы города.

«Банк несокрушимости». Нацбанк Нацбанк ведет переговоры с банками по созданию национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения. В Нацбанке это называют банк несокрушимости или power banking. Это периметр, в котором будет функционировать вся банковская сеть в случае экстремально критической ситуации.

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Оправданная цена за баррель российской нефти. Президент Украины Владимир Зеленский считает оправданным Президент Украины Владимир Зеленский считает оправданным уровень ограничения цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. По его мнению, ограничение цен на российскую нефть — звучат 60-70 долларов за баррель — это, безусловно, поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, чем сделать.

Новая автоматизированная система для ФЛП-«упрощенцев». В парламенте В парламенте зарегистрировали законопроект , который позволит ФЛП-упрощенцам 3-й группы автоматически платить налоги и подавать отчетность. После введения этого законопроекта можно будет подать онлайн заявку для перехода на новую систему и открыть спецсчет в банке.

По словам нардепа Даниила Гетманцева, последствий для бизнеса за несвоевременное выполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.

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