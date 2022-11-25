День финансов: три сценария блэкаута в Украине, «банк несокрушимости» от НБУ, новая автоматизированная система для ФЛП — Finance.ua

День финансов: три сценария блэкаута в Украине, «банк несокрушимости» от НБУ, новая автоматизированная система для ФЛП
Пятница, 25 ноября. Украина до сих пор приходит в себя после массированного ракетного обстрела. Какие сценарии развития событий рассматривают власти.
Три сценария блэкаута в Украине. россия в седьмой раз после начала полномасштабного вторжения атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру. Если атаки продолжатся, к каким последствиям нужно быть готовыми? Журналисты Forbes опубликовали три варианта блэкаута, которые рассматривают власти.
Самый сложный этап украинская энергосистема преодолела. Об этом заявляет глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — предположил он.
- Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно — на 3 часа.
- Пресс-служба Группы компаний SCM сообщила, что компания ДТЭК возобновила работу своих электростанций и электросетей.
- Киев развернул работу более 400 пунктов обогрева. Большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы города.
«Банк несокрушимости». Нацбанк ведет переговоры с банками по созданию национальной сети из около 1000 отделений с резервными источниками энергоснабжения. В Нацбанке это называют банк несокрушимости или power banking. Это периметр, в котором будет функционировать вся банковская сеть в случае экстремально критической ситуации.
Где снять наличные клиентам monobank. Мобильный банк monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт. За один раз можно снять не более 6000 грн, а количество снятий не ограничено. Комиссия за снятие на кассе такая же, как и в банкомате. Вот здесь список мест, где можно снять наличные.
Оправданная цена за баррель российской нефти. Президент Украины Владимир Зеленский считает оправданным уровень ограничения цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. По его мнению, ограничение цен на российскую нефть — звучат 60-70 долларов за баррель — это, безусловно, поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, чем сделать.
Новая автоматизированная система для ФЛП-«упрощенцев». В парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит ФЛП-упрощенцам 3-й группы автоматически платить налоги и подавать отчетность. После введения этого законопроекта можно будет подать онлайн заявку для перехода на новую систему и открыть спецсчет в банке.
- По словам нардепа Даниила Гетманцева, последствий для бизнеса за несвоевременное выполнение налоговых обязательств из-за отключения электричества не будет.
Кстати, рекомендуем посмотреть новое видео на нашем YouTube-канале, в котором финансовый эксперт Алексей Козырев разъясняет, что будет с мировой экономикой в 2023 году и как мировая экономика повлияет на ВВП Украины и официальный курс доллара. Также эксперт традиционно дает свой прогноз курса валют на неделю:
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