День финансов: стоимость строительства новой ГЭС, результаты награждения Fin Blogger Award, восстановление рынка труда — Finance.ua

День финансов: стоимость строительства новой ГЭС, результаты награждения Fin Blogger Award, восстановление рынка труда Сегодня 17:50

В среду, 7 июня, Finance.ua подытожили результаты Fin Blogger Award, который прошел в Киеве 2 июня:

Определили лучший экспертный инстаблог. По результатам голосования экспертного жюри и зрителей победу в этой номинации одержал Александр По результатам голосования экспертного жюри и зрителей победу в этой номинации одержал Александр Королюк (koroliukkks) — 23-летний биржевой спекулянт акциями.

Лучший YouTube-канал о финансах. Победителем в этой номинации признали Валентина Красноперова — автора известного финансового YouTube-канала «Последний капиталист» (более 163 тыс. подписчиков).

Назвали три способа ведения бюджета. Деньги являются одной из причин разводов, поэтому мы должны научиться говорить о семейном бюджете. Главное — говорить о деньгах и создать систему распределения денег. Об этом Деньги являются одной из причин разводов, поэтому мы должны научиться говорить о семейном бюджете. Главное — говорить о деньгах и создать систему распределения денег. Об этом рассказал Любомир Остапив, финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет».

Евробонды Украины — один из лучших вариантов для инвестиций. Облигации — это лучшая альтернатива депозитам. Они имеют большую доходность и меньшие риски, потому что выплата по ним гарантируется государством. Об этом . Облигации — это лучшая альтернатива депозитам. Они имеют большую доходность и меньшие риски, потому что выплата по ним гарантируется государством. Об этом рассказал Павел Бойко с YouTube-канала Gonzoinvest, Facebook-блогер, основатель Gonzo Invest на Fin Blogger Award.

Пять советов, как выбрать перспективный инвестиционный проект. При выборе инвестиционных активов и инструментов необходимо соблюдать некоторые правила. Более подробно об этом на Fin Blogger Award При выборе инвестиционных активов и инструментов необходимо соблюдать некоторые правила. Более подробно об этом на Fin Blogger Award рассказал Михаил Пацан, эксперт по финансовым рынкам и криптовалютам, основатель блокчейн-платформы «Amsets». По его словам, первое, на что нужно смотреть: кто владелец, какой топ-менеджмент проекта.

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В Минэкономики назвали стоимость строительства новой ГЭС. Строительство новой ГЭС может стоить Строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной дамбы.

В мае увеличилось количество вакансий для ІТ-специалистов. В мае количество вакансий для ІТ-специалистов увеличилось и существенно — на 17%. Об этом свидетельствуют В мае количество вакансий для ІТ-специалистов увеличилось и существенно — на 17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua. Всего за прошлый месяц на jobs.dou.ua было опубликовано 3802 вакансии (+576).

Рынок труда восстанавливается. В мае работы стало еще больше, конкуренция продолжает снижаться, средняя зарплата еще немного подросла, а спрос на рабочие специальности растет. Об этом В мае работы стало еще больше, конкуренция продолжает снижаться, средняя зарплата еще немного подросла, а спрос на рабочие специальности растет. Об этом сообщает кадровый портал Work.ua. По данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, в мае компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%.

В мае курс доллара на наличном рынке упал до минимума за год. В мае 2023 . В мае 2023 средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,5% до 37,59 гривны. Курс снизился до минимума с июня 2022 года.

Специальные валютные депозиты: НБУ рассказали о влиянии на курс доллара. Национальный банк Украины в 2022 году с целью Национальный банк Украины в 2022 году с целью защиты курсовой устойчивости ввел специальные инструменты: депозит с безналичной покупкой иностранной валюты (по курсу ближе к официальному) и депозит с защитой от изменения официального курса. Оба дали положительный эффект.

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