День финансов: ставки по депозитам в ПриватБанке, оформление статуса УБД, Starlink без пошлины и НДС — Finance.ua

День финансов: ставки по депозитам в ПриватБанке, оформление статуса УБД, Starlink без пошлины и НДС Вчера 17:50

Среда, 30 ноября. ПриватБанк увеличивает ставки по гривневым вкладам, а Швеция прекращает обмен гривны на шведские кроны.

Ставки по депозитам в ПриватБанке. С 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам С 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов в гривне — они будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, что продлеваются на соответствующие сроки. Наиболее выгодные условия ПриватБанк предлагает вкладчикам, которые разместят средства на вклады сроком 18 и 24 месяцев — для них ставка дохода составит 14% годовых.

В Фонде гарантирования также напомнили, что с открытием вклада вкладчик приобретает не только права, но и определенные обязательства.

Оформление статуса УБД. В Украине с 1 декабря начнут В Украине с 1 декабря начнут оформлять статус участника боевых действий в ходе отпора полномасштабной агрессии россии. В Минобороны заявляют, что все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии, но процесс предоставления статуса будет контролироваться, «чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически „обороняли котлы“ в глубоком тылу».

Новое руководство «Мотор Сичи». Минобороны Украины назначило нового Минобороны Украины назначило нового руководителя предприятия Мотор Сич. Новым генеральным директором завода, который перешел в государственную собственность во время военного положения, стал Алексей Никифоров.

Правительство отменило пошлину на Starlink. Кабинет министров утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину Кабинет министров утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций.

Кроме того, Министерство цифровой трансформации планирует установить терминалы спутниковой связи Starlink в «пунктах несокрушимости», кроме публичных Wi-Fi точек.

Курс доллара до Нового года. Глава финансового комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного Глава финансового комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару . По его словам, в третьем квартале у Украины есть положительный платежный баланс — 2,2 млрд долларов. А также положительный прогноз платежного баланса на 1,1 млрд долларов в последнем квартале года.

Более 100 млрд долларов госдолга. По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2022 года составил 3 770,95 млрд гривен или 103,12 млрд долларов. В октябре 2022 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 183,51 млрд гривен и на 5,02 млрд долларов в долларовом эквиваленте. Как отметил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в октябре — внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета.

Швеция приостановит обмен гривны на местную валюту. Центральный банк Швеции с 21 декабря прекратит обмен наличных гривен украинских беженцев на шведскую крону. Центральный банк Швеции с 21 декабря прекратит обмен наличных гривен украинских беженцев на шведскую крону. Спрос на обмен сильно упал.

Финансовые возможности украинцев. Компания Kantar Украина провела исследования на тему, как украинцы относятся к деньгам и чего ожидают от финансовых компаний. Так, сегодня большинство опрошенных респондентов Компания Kantar Украина провела исследования на тему, как украинцы относятся к деньгам и чего ожидают от финансовых компаний. Так, сегодня большинство опрошенных респондентов оценивают свое финансовое положение как «низкое», хотя еще в начале полномасштабной войны оно было на уровне «выше среднего». Каждый второй украинец экономит. В основном экономят на развлечениях, спорте и собственных хобби.

Легализация виртуальных активов. Министерство цифровой трансформации Украины выступает за срочную Министерство цифровой трансформации Украины выступает за срочную легализацию виртуальных активов в Украине. «Мы приняли базовый закон „О виртуальных активах“. Сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления», — пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Finance.ua продолжает знакомить своих читателей с миром цифровых активов. В новой статье рассказываем о Free TON (Free Telegram Open Network) — криптовалютной платформе, созданной разработчиком мессенджера Telegram Павлом Дуровым:

Монета в 2 евро с надписью «Слава Україні!». Банк Эстонии запустил в обращение через банки и торговые точки два миллиона монет номиналом в два евро, посвященных Украине. На монете отчеканена надпись «Слава Україні!» и изображена девушка, которая защищает птицу в своей руке, а также колосок пшеницы.

Фото: eestipank.ee

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