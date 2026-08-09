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Рейтинг крупнейших ИТ-компаний Украины: найм продолжается, но технических специалистов становится меньше

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ТОП-50 ИТ-компаний Украины
ТОП-50 ИТ-компаний Украины, Фото: magnific
Общая численность специалистов в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уже полтора года остается стабильной — на уровне 79 000 человек с минимальными колебаниями. За первое полугодие 2026 года общее количество айтишников сократилось всего на 0,7%. Несмотря на общую статику, внутри рынка происходят заметные структурные изменения: компании активнее нанимают, но команда технических специалистов продолжает сокращаться.
Главным трендом первого полугодия 2026 стало сокращение именно технических специалистов, сообщает DOU. За шесть месяцев их количество в ТОП-50 уменьшилось на 1987 человек (или на 3%).
Кроме этого, рынок потерял былую «статичность»:
  • 18% компаний сохранили стабильную численность штата (для сравнения, зимой таковых было 44%);
  • 38% компаний показали рост. При этом росли продуктовые и гибридные компании;
  • 42% компаний сократили свои команды в Украине.
Также выросло количество компаний с существенным сокращением штата: если во втором полугодии 2025 года более 10% работников потеряли только две компании по рейтингу, то за первые шесть месяцев 2026-го таких компаний стало уже восемь.
Несмотря на всеобщее сокращение технических ролей, компании по рейтингу продолжают активно привлекать новых людей — за полгода они наняли почти 7 000 специалистов.
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По-прежнему главным драйвером найма остается продуктовый сектор — на продуктовые компании пришлась половина всех новых контрактов.
В то же время аутсорсинговые и аутстафинговые компании обеспечили 38% найма: несмотря на общую тенденцию к уменьшению команд в этом сегменте, рекрутинг у них не останавливается.
Лидеры роста
Лидеры роста, Инфографика: Dou

Какие компании больше росли

Ajax Systems удерживает статус лидера по темпам роста. В первом полугодии 2026 года компания расширила штат на 977 специалистов (из них 225 — технические специалисты).
Такой скачок обусловлен расширением линейки продуктов, масштабированием производства и автоматизацией.
Больше всего компания нуждается в Embedded- и Hardware-инженерах, Java-разработчиках, инженерах-механиках и QA-специалистах.
Команда UPSTARS выросла до 997 специалистов, добавив 199 новых сотрудников за полгода. Масштабирование происходит благодаря развитию имеющихся продуктов, запуску новых и выходу на новые рынки.
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Компания активно нанимает специалистов в области разработки, продуктового дизайна, QA, маркетинга и менеджмента, ориентируясь прежде всего на специалистов уровня Middle+ и Senior.
Дебютант рейтинга — компания Boosta — увеличила команду на 152 специалиста. Рост обусловлен масштабированием имеющегося бизнеса и инвестициями в пять новых проектов за первое полугодие.
Сейчас в Boosta открыто более 70 вакансий, а наибольший спрос на специалистов по SEO, маркетингу, продуктовому направлению, разработке и аналитике.
Компании с наибольшим уменьшением украинских команд
Компании с наибольшим уменьшением украинских команд, Инфографика: Dou
Кто сократил команды:
  • EPAM: из-за сезонности, завершения проектов и текучки кадров команда сократилась на 398 специалистов, однако компания планирует активизировать наем во втором полугодии, фокусируясь на Senior+ специалистах (AI, Cloud, Data) и привлечении выпускников собственных обучающих программ.
  • SoftServe: штат уменьшился на 220 специалистов из-за естественного отлива и внутренних трансформаций, но компания сохраняет в среднем 120 открытых вакансий, активно ища экспертов в Robotics, R&D, Data Science и Big Data.
  • GlobalLogic: команда сократилась на 152 специалиста из-за изменения требований рынка, при этом компания предоставляет приоритет перераспределения проектов для текущих работников, держа более 120 открытых вакансий.
  • AUTODOC: количество специалистов уменьшилось на 217 человек из-за глобальной реструктуризации и перенаправления бюджета на инфраструктуру, а найм полностью заморожен до конца 2026 года.
  • Ciklum: сокращение украинской команды на 165 специалистов обусловлено легализацией работников за рубежом, проектной динамикой и реорганизацией бенча, хотя компания продолжает нанимать Cloud, DevOps и AI/ML специалистов.
  • King Group: штат уменьшился на 165 человек из-за требования офисного формата и мобилизационные процессы, однако компания готовится к расширению команд под новые проекты.
Большинство компаний продолжат активно нанимать в Украине. В то же время, отдельные компании не исключают сокращения в следующем полугодии.
По материалам:
dev.ua
IT
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