Рейтинг крупнейших ИТ-компаний Украины: найм продолжается, но технических специалистов становится меньше Сегодня 08:17

ТОП-50 ИТ-компаний Украины, Фото: magnific

Общая численность специалистов в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уже полтора года остается стабильной — на уровне 79 000 человек с минимальными колебаниями. За первое полугодие 2026 года общее количество айтишников сократилось всего на 0,7%. Несмотря на общую статику, внутри рынка происходят заметные структурные изменения: компании активнее нанимают, но команда технических специалистов продолжает сокращаться.

Главным трендом первого полугодия 2026 стало сокращение именно технических специалистов, сообщает DOU. За шесть месяцев их количество в ТОП-50 уменьшилось на 1987 человек (или на 3%).

Кроме этого, рынок потерял былую «статичность»:

18% компаний сохранили стабильную численность штата (для сравнения, зимой таковых было 44%);

38% компаний показали рост. При этом росли продуктовые и гибридные компании;

42% компаний сократили свои команды в Украине.

Также выросло количество компаний с существенным сокращением штата: если во втором полугодии 2025 года более 10% работников потеряли только две компании по рейтингу, то за первые шесть месяцев 2026-го таких компаний стало уже восемь.

Несмотря на всеобщее сокращение технических ролей, компании по рейтингу продолжают активно привлекать новых людей — за полгода они наняли почти 7 000 специалистов.

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По-прежнему главным драйвером найма остается продуктовый сектор — на продуктовые компании пришлась половина всех новых контрактов.

В то же время аутсорсинговые и аутстафинговые компании обеспечили 38% найма: несмотря на общую тенденцию к уменьшению команд в этом сегменте, рекрутинг у них не останавливается.

Лидеры роста, Инфографика: Dou

Какие компании больше росли

Ajax Systems удерживает статус лидера по темпам роста. В первом полугодии 2026 года компания расширила штат на 977 специалистов (из них 225 — технические специалисты).

Такой скачок обусловлен расширением линейки продуктов, масштабированием производства и автоматизацией.

Больше всего компания нуждается в Embedded- и Hardware-инженерах, Java-разработчиках, инженерах-механиках и QA-специалистах.

Команда UPSTARS выросла до 997 специалистов, добавив 199 новых сотрудников за полгода. Масштабирование происходит благодаря развитию имеющихся продуктов, запуску новых и выходу на новые рынки.

Компания активно нанимает специалистов в области разработки, продуктового дизайна, QA, маркетинга и менеджмента, ориентируясь прежде всего на специалистов уровня Middle+ и Senior.

Дебютант рейтинга — компания Boosta — увеличила команду на 152 специалиста. Рост обусловлен масштабированием имеющегося бизнеса и инвестициями в пять новых проектов за первое полугодие.

Сейчас в Boosta открыто более 70 вакансий, а наибольший спрос на специалистов по SEO, маркетингу, продуктовому направлению, разработке и аналитике.

Компании с наибольшим уменьшением украинских команд, Инфографика: Dou

Кто сократил команды:

EPAM : из-за сезонности, завершения проектов и текучки кадров команда сократилась на 398 специалистов, однако компания планирует активизировать наем во втором полугодии, фокусируясь на Senior+ специалистах (AI, Cloud, Data) и привлечении выпускников собственных обучающих программ.

: из-за сезонности, завершения проектов и текучки кадров команда сократилась на 398 специалистов, однако компания планирует активизировать наем во втором полугодии, фокусируясь на Senior+ специалистах (AI, Cloud, Data) и привлечении выпускников собственных обучающих программ. SoftServe : штат уменьшился на 220 специалистов из-за естественного отлива и внутренних трансформаций, но компания сохраняет в среднем 120 открытых вакансий, активно ища экспертов в Robotics, R&D, Data Science и Big Data.

: штат уменьшился на 220 специалистов из-за естественного отлива и внутренних трансформаций, но компания сохраняет в среднем 120 открытых вакансий, активно ища экспертов в Robotics, R&D, Data Science и Big Data. GlobalLogic : команда сократилась на 152 специалиста из-за изменения требований рынка, при этом компания предоставляет приоритет перераспределения проектов для текущих работников, держа более 120 открытых вакансий.

: команда сократилась на 152 специалиста из-за изменения требований рынка, при этом компания предоставляет приоритет перераспределения проектов для текущих работников, держа более 120 открытых вакансий. AUTODOC : количество специалистов уменьшилось на 217 человек из-за глобальной реструктуризации и перенаправления бюджета на инфраструктуру, а найм полностью заморожен до конца 2026 года.

: количество специалистов уменьшилось на 217 человек из-за глобальной реструктуризации и перенаправления бюджета на инфраструктуру, а найм полностью заморожен до конца 2026 года. Ciklum : сокращение украинской команды на 165 специалистов обусловлено легализацией работников за рубежом, проектной динамикой и реорганизацией бенча, хотя компания продолжает нанимать Cloud, DevOps и AI/ML специалистов.

: сокращение украинской команды на 165 специалистов обусловлено легализацией работников за рубежом, проектной динамикой и реорганизацией бенча, хотя компания продолжает нанимать Cloud, DevOps и AI/ML специалистов. King Group: штат уменьшился на 165 человек из-за требования офисного формата и мобилизационные процессы, однако компания готовится к расширению команд под новые проекты.

Большинство компаний продолжат активно нанимать в Украине. В то же время, отдельные компании не исключают сокращения в следующем полугодии.

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