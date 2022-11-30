Відкриття депозитного рахунку: які обов'язки повинен виконувавти вкладник — Finance.ua

Відкриття депозитного рахунку: які обов'язки повинен виконувавти вкладник Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Відкриття депозитного рахунку: які обов'язки повинен виконувавти вкладник

З відкриттям вкладу — депозитного або поточного (карткового) рахунку — вкладник набуває не тільки права, а й певні зобов’язання.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Порядок відкриття вкладів визначається законодавством. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки, тому рахунок відкривається лише після ідентифікації та верифікації (встановлення особи) вкладника, а також інших заходів, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.

Вкладник зобов’язаний:

надати банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та пред’явити ІПН;

також вкладник має надати на запит банку як суб’єкта первинного фінансового моніторингу додаткові документи та/або їх належним чином засвідчені копії, наприклад, документи для з’ясування джерел походження коштів;

в подальшому вкладник повинен своєчасно (зазвичай, строк визначено договором) повідомляти банк про зміни до наданих даних, зокрема, у випадку зміни прізвища, ім’я, по батькові, місця проживання, заміни паспорта тощо.

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Вкладник, якщо до цього не мав рахунків в обраному банку, має до підписання договору банківського вкладу/рахунку ознайомитися з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб та підтвердити її одержання шляхом проставлення підпису. Після укладення договору ознайомлюватися з Довідкою необхідно не рідше одного разу на рік у спосіб, визначений у договорі.

До інших зобов’язань вкладника належать:

вносити на рахунок кошти в сумі та строки, передбачені договором;

здійснювати операції за рахунками відповідно до законодавства України;

оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку;

дотримуватись правил використання платіжної картки, наприклад, не розголошувати номер і термін дії картки, CVV2/CVC-код, ПІН-код, не надавати її у користування іншим особам, негайно повідомити банк про втрату картки, підозру на її несанкціоноване використання;

відкриті для власних потреб рахунки не використовувати для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності.

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