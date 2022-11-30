Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ – рішення уряду — Finance.ua
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Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ – рішення уряду

Казна та Політика
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Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ – рішення уряду
Starlink ввозитимуть в Україну без мита і ПДВ – рішення уряду
Кабінет міністрів України затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв’язку з мережеюІнтернет (Starlink).
«Ми затвердили необхідні документи, аби Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій», — сказав Шмигаль.
Він повідомив також, що уряд веде перемовини про можливість придбання нової великої партії з тисяч систем Starlink для України.
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«Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на чверть дешевшою », - пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.
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Раніше уряд розширив список імпортних товарів, які будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ — мова йде про обладнання, яке має допомогти країні пережити енергетичну кризу: генератори, акумулятори та інше.
Нагадаємо, Starlink підвищив ціни для України. Щомісячна оплата сервісів Starlink зросте з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватися з 29 грудня. Крім того, при замовленні терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну доведеться заплатити $700 доларів і ще $50 за доставку. Раніше замовити термінал в Україну можна було за $385.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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