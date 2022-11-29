Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink — Finance.ua
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Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink

Казна та Політика
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Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink
Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink
Міністерство цифрової трансформації планує закупити ще декілька тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink.
Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«Наразі ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв’язок. Бачу, що вони (SpaceX) хочуть нам допомогти і допомагають», — розповів Федоров.
Крім цього, за словами міністра, відомство веде пряму комунікацію з цього питання зі SpaceX та главою компанії Ілоном Маском.
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«Попри публічні дискусії щодо фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть незважаючи на фінансові питання», — наголосив Федоров.
Він додав, що деякі проблеми з роботою Starlink, які раніше спостерігалися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, вже усунуто.
За сприяння Мінцифри в Україну вже було завезено сумарно понад 22 тис терміналів Starlink.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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