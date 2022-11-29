Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink — Finance.ua

Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Мінцифри планує закупити ще декілька тисяч терміналів Starlink

Міністерство цифрової трансформації планує закупити ще декілька тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна»

«Наразі ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв’язок. Бачу, що вони (SpaceX) хочуть нам допомогти і допомагають», — розповів Федоров.

Крім цього, за словами міністра, відомство веде пряму комунікацію з цього питання зі SpaceX та главою компанії Ілоном Маском.

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«Попри публічні дискусії щодо фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть незважаючи на фінансові питання», — наголосив Федоров.

Він додав, що деякі проблеми з роботою Starlink, які раніше спостерігалися на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, вже усунуто.

За сприяння Мінцифри в Україну вже було завезено сумарно понад 22 тис терміналів Starlink.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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