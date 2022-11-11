В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту — Finance.ua

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В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Казна та Політика
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В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту, Фото: Мінцифри
Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink. Мережу хочуть розгорнути по всій Україні, аби навіть під час блекауту українці мали зв’язок.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Наразі термінали допомагають українцям підтримувати зв’язок на деокупованих територіях та в зонах бойових дій. Як зазначають у Мінцифри, у звільнених містах та селах завдяки терміналам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де мешканці зможуть збиратися та підключатися до інтернету.

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«Також плануємо розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до зв’язку навіть під час блекауту, — заявили у Мінцифри. — Крім цього, забезпечимо терміналами Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі».
Відомство повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink, з яких 5 тисяч — за підтримки уряду Польщі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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