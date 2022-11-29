Starlink підвищив ціни для України — Finance.ua

Starlink підвищив ціни для України Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Starlink підвищив ціни для України

Ціна на термінали та передплату Starlink для України зросла до $700 і $75 відповідно. Крім того, тепер доведеться платити ще й за доставку.

Про підвищення цін компанія повідомила в електронних листах своїм користувачам.

Скриншот: НВ

«Щомісячна ціна сервісів Starlink виросте з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватися з 29 грудня. Якщо ви не хочете продовжувати підписку, ви можете скасувати її у будь-який час», — йдеться у повідомленні.

Крім того, при замовленні терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну, доведеться заплатити $700 доларів і ще $50 за доставку.

Раніше замовити термінал в Україну можна було за $385, а вартість підписки складала $60.

Скриншот: НВ

Скриншот: НВ

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