Starlink підвищив ціни для України — Finance.ua

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Starlink підвищив ціни для України

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Starlink підвищив ціни для України
Starlink підвищив ціни для України
Ціна на термінали та передплату Starlink для України зросла до $700 і $75 відповідно. Крім того, тепер доведеться платити ще й за доставку.
Про підвищення цін компанія повідомила в електронних листах своїм користувачам.
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
«Щомісячна ціна сервісів Starlink виросте з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватися з 29 грудня. Якщо ви не хочете продовжувати підписку, ви можете скасувати її у будь-який час», — йдеться у повідомленні.
Крім того, при замовленні терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну, доведеться заплатити $700 доларів і ще $50 за доставку.
Раніше замовити термінал в Україну можна було за $385, а вартість підписки складала $60.
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
Скриншот: НВ
За матеріалами:
НВ
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