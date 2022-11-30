Ще одна європейська країна припинить обмін готівкової гривні на місцеву валюту — Finance.ua

Ще одна європейська країна припинить обмін готівкової гривні на місцеву валюту Сьогодні 16:15 — Валюта

Центральний банк Швеції (Ріксбанк) з 21 грудня припинить обмін готівкових гривень українських біженців на шведські крони. Попит на обмін сильно впав.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Як зазначається у повідомленні, у червні 2022 року Ріксбанк підписав з Національним банком України (НБУ) угоду, яка дала українським біженцям можливість обміняти гривні на шведські крони.

«Попит на обмін гривні нині значно знизився, і тому НБУ оголосив, що хоче розірвати угоди як із Ріксбанком, так і з іншими європейськими центральними банками», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з початку війни Національним банком України було укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції, Нідерландів та Італії та інших країн. Обмін здійснювався за офіційним курсом НБУ.

Останнім часом європейські країни почали скасовувати обмін місцевих валют на гривню.

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