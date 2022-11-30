Як війна вплинула на фінансові можливості українців (дослідження) — Finance.ua

Як війна вплинула на фінансові можливості українців (дослідження) Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Як війна вплинула на фінансові можливості українців (дослідження)

За підтримки компанії Mastercard, редакція Finance.ua ділиться цікавими новинами та інсайтами із виступів експертів на конференції FinTech 2022.

Компанія Kantar Україна нещодавно провела дослідження на тему того, як українці ставляться до грошей та що очікують від фінансових компаній.

Результати представив директор з розвитку бізнесу Kantar Кирило Єжов під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін.

В онлайн-опитуванні взяли участь понад 50 тис. українців, жителів міст з населенням 50 тис. й більше. Вікова категорія респондентів — 18-55 років.

Фінансовий стан українців

«Протягом останніх 9 місяців фінансовий стан українців стрімко змінюється. Результати нашого дослідження говорять про негативну динаміку та є досить показовими — сьогодні більшість опитаних респондентів оцінює свій фінансовий стан як „низький“, хоча ще на початку повномасштабної війни він був на рівні „вище середнього“. Все це — вплив війни. Це, перш за все, зміна багатьох життєвих планів, обмеженість споживання, погіршення якості життя», — розповів Єжов.

Як та на чому економлять українці

За даними дослідження Kantar, кожен другий українець (51%) вдається до економії. Так, 25% респондентів перестали купувати каву в кав’ярні, а 37% — не купують новий одяг.

«Все ж більшість опитаних українців (60%) не сказали ствердно, що їм бракує коштів купити бажане. Зараз мова скоріше йде про відкладений попит, або відтермінування покупок, які на думку людей, є нині не на часі. Ми передбачаємо, що така тенденція зберігатиметься», — зазначив Єжов.

Здебільшого українці економлять на розвагах, спорті та власних хобі.

Як платять українці

За останні три місяці 78% опитаних українців оплачували покупки карткою, 62% кажуть, що розраховувалися телефоном чи годинником.

«Щодо оплат онлайн — 94% опитаних українців мають досвід замовлень та оплат на онлайн-ресурсах. 39% — респонденти, які купують або купували онлайн послуги. Це дуже високі показники, вищі, ніж у багатьох наших західних сусідів», — розповів директор з розвитку бізнесу Kantar.

Згідно з результатами дослідження, 58% українців купували онлайн протягом останніх трьох місяців, а 14% — здійснили першу онлайнову покупку саме після початку повномасштабної війни.

Управління фінансами

За даними експерта, загалом поведінка українців в питанні управління фінансами залишається майже незмінною.

Ще на початку пандемії COVID-19 в країні був відмічений тренд на зниження уваги користувачів до інвестування та інших фінансових продуктів. Зараз цей тренд лишається актуальним.

Також слід звернути увагу на зростання кількості респондентів, які купили або планують купити військові облігації.

NFT та крипта

Сьогодні вже 11% українців стверджують, що користувались криптовалютою, і 14% опитаних розглядають можливість купівлі цифрової валюти протягом року.

При цьому, 9% респондентів заявляють, що регулярно користуються застосунками криптобірж.

Якщо ж говорити про знання українців про NFT, то за даними дослідження Kantar, лише 4% опитаних чули про невзаємозамінні токени, 2% розуміють, що це таке, а 1,3% - користувалися NFT (купували, продавали. — Ред.).

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