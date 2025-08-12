День финансов: спутниковая связь в смартфоне, штраф за неявку по повестке, стаж для пенсии — Finance.ua

День финансов: спутниковая связь в смартфоне, штраф за неявку по повестке, стаж для пенсии
Вторник, 12 августа. «Суперновость» от Федорова, прогноз миграции украинцев от НБУ, планы monobank.
Спутниковая связь в каждом смартфоне
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил «суперновость» в сфере мобильного интернета. Украина среди первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS.
Обновление в monobank
monobank интегрировал в приложение ряд карт лояльности, которые автоматически привязываются к банковской карте. Кроме того, компания готовит масштабное обновление маркетплейса market by mono, которое планируется выпустить в начале осени. Новый функционал позволяет получать скидки и бонусы без ввода кода карты при оплате картой monobank — начисление производится автоматически.
Штраф за неприбытие по повестке
Штраф за неприбытие по повестке в ТЦК теперь можно уплатить онлайн. Уплата штрафа позволяет закрыть одно нарушение и удаляет красную ленту. Но повестки могут поступать и далее.
Напомним, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года. Вместе с тем начали действовать несколько изменений, касающихся военнообязанных. Это бронирование, учет, прохождение военного обучения и службы. Об основных нововведениях рассказываем здесь.
Новая волна эмиграции
Национальный банк в свежем инфляционном отчете пересмотрел свои ожидания относительно возвращения украинцев из-за границы. Вместо 500 тыс. человек к 2027 году теперь прогнозируется всего лишь 100 тыс. Более того, регулятор предвидит новую волну эмиграции — до 400 тыс. человек в 2026—2027 годах.
Зарплаты украинских дипломатов
По данным аналитиков R&D центра YouControl, средняя годовая зарплата дипломата в 2024 году составила 2,95 млн грн. Зарплатная вилка у дипломатических представителей за 2024 год довольно широкая — от 585 тыс. грн без отдельно задекларированных компенсационных выплат — и до 4,3 млн грн вместе с компенсационными выплатами.
Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк ожидает, что после завершения войны в Украине ожидается большой спрос на рабочую силу во всех отраслях экономики.
👩🦳 Заметим, что для того чтобы иметь право на получение пенсии по возрасту, необходимо иметь соответствующее количество лет страхового стажа. Можно ли рассчитывать на пенсию, если страхового стажа не хватает — рассказываем в новой статье:
Можно ли рассчитывать на пенсию без страхового стажа
Переводы внутри страны и за границу
По данным НБУ, за полгода бизнес и население Украины совершили более 1,6 млрд платежных операций с использованием кредитных трансферов и прямого дебета как внутри страны, так и за ее пределами. В пределах Украины было совершено более 1,6 млрд операций на сумму более 22,5 трлн грн.
Новая программа с МВФ
Украина планирует представить Международному валютному фонду предложения по заключению новой программы финансовой поддержки. Сейчас происходит формирование позиционной рамки и направлений новой программы, которая может прийти на замену имеющейся сейчас. Условия программы будут обсуждаться в течение осени, но уже сейчас можно предположить, что практически все условия, еще не выполненные в действующей программе, перейдут в новую.
Поддержка прифронтовых регионов
Кабинет Министров планирует принять ряд решений, направленных на поддержку населения и бизнеса в прифронтовых регионах. Среди них — изменение подходов к бронированию, увеличение компенсаций аграриям, субсидирование стоимости 100 кВт электроэнергии на семью и прочие мероприятия.
Кабмин также расширил список сфер, компании из которых могут стать резидентами правового и налогового режима Дія.City. К нему теперь могут присоединиться компании по цифровому моделированию зданий и отделке аудиовизуальных произведений.
Изменения в правилах аренды
В Украине готовят налоговую реформу, которая должна снизить ставку на доходы от аренды, освободить от налогов владельцев, которые сдают жилье переселенцам, и упростить легализацию сделок. Если изменения будут приняты, теневая аренда может резко сократиться, а права арендаторов и арендодателей — усилиться.
