День финансов: создание фонда на €150 млрд для инвестиций в оборону, средняя зарплата, бронь от мобилизации — Finance.ua

День финансов: создание фонда на €150 млрд для инвестиций в оборону, средняя зарплата, бронь от мобилизации Сегодня 17:33

Во вторник, 27 мая, речь шла о создании фонда инвестиций для обороны, новых штрафах для водителей и выплатах компенсации за проживание ВПЛ.

Фонд на €150 млрд для инвестиций в оборону.

Совет Европейского Союза 27 мая утвердил регламент создания нового финансового инструмента «Безопасная инициатива для Европы» (SAFE). Этот механизм предусматривает привлечение до 150 млрд евро для инвестирования в оборонную промышленность стран-членов ЕС.

Банк развития Совета Европы предоставит Украине 50 миллионов евро на ипотеку для переселенцев.

Выплаты компенсации за проживание ВПЛ.

Правительство приняло новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц. Об этом Правительство приняло новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг заведениям, где размещаются семьи внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Средняя зарплата в вакансиях и резюме.

В апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн, а по резюме — 22 387 грн. Об этом свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины Министерства экономики.

При этом стало известно, какие прибавки к зарплатам получают бюджетники.

Акценты для инвесторов.

Как действовать в период волатильности на фондовом рынке и какие есть для этого инструменты и возможности? Об этом во время ежегодного Invest Talk Summit рассказал лектор на курсе «Опционы для портфельного инвестора» в Биржевом университете, который уже 11 лет в банковском и инвестиционном бизнесе — Богдан Сидоренко. Первое, на что обратил внимание в своей речи эксперт, это то, что одной из основных составляющих инвестиций является сбережение собственных активов.

😎 📲 Кстати, Fin Blogger Award 2025 — премия, инициированная «Биржевым университетом» совместно с нашими коллегами из «Минфин», уже в третий раз собирает самых активных создателей финансового контента, чтобы отметить их вклад в развитие культуры финансовой грамотности в Украине. Приглашаем приобщиться к премии финансовых инфлюенсеров, инвесторов, блогеров и создателей контента.

НБУ снизил интервенции на 18% до $618 млн.

На прошлой неделе официальный курс гривны оставался почти неизменным, несмотря на незначительное увеличение дефицита валюты. Национальный банк уменьшил интервенции на 18% до $618 млн, однако фактическая потребность в них на прошлой неделе была значительно меньше. Об этом говорится в еженедельном обзоре ICU.

Аналитик ICU сообщил, что всего 8% банков вкладывают в кредитование населения.

В то же время НБУ сообщил, как защитить свои сбережения от инфляции.

Также в Нацбанке прокомментировали ситуацию с отменой кредитных лимитов для военных.

🏛️ Кстати, Finance.ua подробно пишет в новой статье, что из банковских металлов сейчас предлагают украинские банки.

Парковка с QR-кодом.

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью». Цель законопроекта — усовершенствовать механизм использования льготных паркомест и ввести единый опознавательный знак «Водитель с инвалидностью» с QR-кодом, содержащий уникальный электронный идентификатор.

Кстати, для водителей готовят новые штрафы. О чем идет речь читайте в законопроекте.

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Украинцы могут потерять броню от мобилизации.

В Украине некоторые работники могут остаться без брони после 28 мая 2025 года. Причина — проверка Минэкономики соответствия предприятий статусу критически важных.

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