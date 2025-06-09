День финансов: смартконтракты в Резерв+, отпуска для мужчин с бронированием, цены на жилье в Украине — Finance.ua

День финансов: смартконтракты в Резерв+, отпуска для мужчин с бронированием, цены на жилье в Украине Сегодня 17:45

В понедельник, 9 июня, в фокусе — контракты с ВСУ, финграмотность и путешествия для мужчин.

Смартконтракты в Резерв+

Минобороны вместе с другими министерствами работает над запуском 35 отсрочек — цифровых сервисов, которые должны упростить взаимодействие граждан с оборонной сферой. В частности, до конца 2024 года в «Резерв+» планируют запустить смартконтракты. Новая услуга позволит подписывать контракт на службу прямо со смартфона.

За границу с бронированием

и т. д. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Не могут выезжать те, кто занимает должности, которые определены в пункте 2.14 правил пересечения границы (постановление правительства № 57). Среди них: члены правительства, народные депутаты, судьи

Цены на российскую нефть

Владимир Зеленский заявил , что США должны ввести дополнительные санкции против россии. В частности, речь идет о снижении предельной цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Зеленский считает, что энергетические доходы — основной источник финансирования российской агрессии.

Первая банковская карта

Несмотря на то, что банковские карты давно стали частью повседневной жизни миллионов украинцев, некоторые только сейчас задумываются над тем, чтобы оформить свою первую карту. С чего начать, какую карту выбрать и на что обращать внимание — рассказываем здесь

💸 В современном мире финансовая грамотность стала одним из ключевых навыков. Умение понимать, как работают деньги, ориентироваться в условиях кредитования, пользоваться банковскими продуктами и совершать онлайн-платежи — это не только упрощает повседневную жизнь, но и помогает избегать финансовых рисков.

👩‍💻 В то же время 72% работников говорят, что беспокойство по поводу денег — их главный стресс в жизни. В таком случае работа отходит на второй план, а бизнес теряет не только производительность, но и прибыльность. В новом материале Finance.ua рассказывает о том, как компании могут поддержать своих людей.

Стоимость жилья в Украине

Аналитики Dim. Ria рассказали , что из-за рисков, связанных с отсутствием безопасности в стране, и ограниченных финансовых возможностей украинцы все чаще выбирают вариант аренды недвижимости, а не ее приобретение. Так что спрос на съемное жилье продолжает расти. В мае украинцы чаще всего интересовались арендой в Ивано-Франковской (+39%), Тернопольской (+29%) и Черновицкой (+23%) областях.

С другой стороны, ценники на жилье в новостройках продолжают расти . Больше всего они выросли в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях.

Кстати, по словам Даниила Гетманцева, программа доступного жилья «єОселя» демонстрирует высокую эффективность, но финансирование в десятки раз меньше, чем реальный спрос.

Цены на электричество в Украине и Европе

По данным Household Energy Price Index, средняя цена на электроэнергию в странах Европы почти в 2,5 раза выше, чем в Украине. Берлин и Берн — самые дорогие города по стоимости электроэнергии для домохозяйств в Европе. Дешевле всего за свет платят жители Будапешта, Киева, Белграда и Подгорицы.

Работа в агросекторе

Как рассказал глава Минагрополитики Виталий Коваль, каждый пятый украинец работает в агросекторе. В настоящее время на плечах аграриев Украины держится 17,5% валового внутреннего продукта. Кроме того, на Украине уже около 4000 аграрных предприятий получили возможность бронировать работников от мобилизации.

🎬 Середина июня на мировом и украинском валютном рынках пройдет в условиях неопределенности. Каким будет курс доллара и евро на этой неделе — узнаете в традиционном прогнозе нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.