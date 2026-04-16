В Украине запустили онлайн-лицензирование игорного бизнеса через «Дію»
Министерство цифровой трансформации запустило услугу цифрового лицензирования игорного бизнеса через портал Дія. Теперь бизнес может получить лицензию на организацию и проведение азартных игр полностью онлайн.
Об этом сообщило государственное агентство «ПлейСити».
Как это будет работать
Услуга уже доступна для компаний на портале Дія. Заявление можно будет сформировать в электронном кабинете на портале Дія и подписать КЭП. Часть данных система будет подтягивать автоматически из государственных реестров — в частности, о самой компании, ее владельцах и бенефициарах.
Заявления будут рассматриваться PlayCity. Решение о выдаче лицензии или отказе заявитель будет получать онлайн через Дію.
Какие лицензии можно будет оформить онлайн
Через портал Дія можно подать заявление о получении лицензии для:
организации и проведения азартных игр в казино;
букмекерской деятельности;
залов игровых автоматов;
онлайн-покера;
предоставления услуг в сфере азартных игр — В2 В.
Дальнейшие шаги
Следующий этап — обновление профильного законодательства в сфере азартных игр. В частности, планируется усилить проверки компаний, получающих лицензии, включая оценку их деловой репутации, добродетели и возможных связей с государством-агрессором.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива является частью системной политики противодействия лудомании. Ее цель — уменьшить риски игровой зависимости среди военных и защитить их семьи от возможных финансовых последствий.
Также мы рассказывали, что Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен внедрить цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли. Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.