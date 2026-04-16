В Украине запустили онлайн-лицензирование игорного бизнеса через «Дію» Сегодня 11:35

Заявление можно будет сформировать в электронном кабинете на портале Дія и подписать КЭП

Министерство цифровой трансформации запустило услугу цифрового лицензирования игорного бизнеса через портал Дія. Теперь бизнес может получить лицензию на организацию и проведение азартных игр полностью онлайн.

Об этом сообщило государственное агентство «ПлейСити».

Как это будет работать

Услуга уже доступна для компаний на портале Дія . Заявление можно будет сформировать в электронном кабинете на портале Дія и подписать КЭП. Часть данных система будет подтягивать автоматически из государственных реестров — в частности, о самой компании, ее владельцах и бенефициарах.

Заявления будут рассматриваться PlayCity. Решение о выдаче лицензии или отказе заявитель будет получать онлайн через Дію.

Какие лицензии можно будет оформить онлайн

Через портал Дія можно подать заявление о получении лицензии для:

организации и проведения азартных игр в казино;

букмекерской деятельности;

залов игровых автоматов;

онлайн-покера;

предоставления услуг в сфере азартных игр — В2 В.

Дальнейшие шаги

Следующий этап — обновление профильного законодательства в сфере азартных игр. В частности, планируется усилить проверки компаний, получающих лицензии, включая оценку их деловой репутации, добродетели и возможных связей с государством-агрессором.

Напомним, ранее Finance.ua уже писал , что в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на период военного положения. Инициатива является частью системной политики противодействия лудомании. Ее цель — уменьшить риски игровой зависимости среди военных и защитить их семьи от возможных финансовых последствий.

Также мы рассказывали , что Министерство цифровой трансформации предлагает пакет законодательных изменений, который должен внедрить цифровой контроль игровой индустрии и новую систему налогообложения отрасли. Один из законопроектов предусматривает изменение подхода к регулированию игровой индустрии от формального надзора к постоянному цифровому мониторингу.

