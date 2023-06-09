День финансов: ситуация с Каховской ГЭС, новая облигация «Симферополь» в «Действии», возвращение &quot;скифского золота&quot; — Finance.ua
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День финансов: ситуация с Каховской ГЭС, новая облигация «Симферополь» в «Действии», возвращение "скифского золота"

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В пятницу, 9 июня, речь шла о том, какие доллары лучше держать под матрасом и как не потерять в валюте.

Какие доллары лучше держать под матрасом

В «Дія» запустили новую облигацию «Симферополь». В пятницу, 9 июня, в приложении «Дія» появилась новая облигация «Симферополь». Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, облигации — это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, вы инвестируете в экономику Украины, помогаете армии и получаете гарантированную прибыль. Сегодня в «Дія» новая облигация — Симферополь. Покупайте и приближайте Симферополь к деоккупации.
День финансов: ситуация с Каховской ГЭС, новая облигация «Симферополь» в «Действии», возвращение &quot;скифского золота&quot;
В Киеве будут изыматься укрытия в течение суток. В Киеве в течение суток будут изымать из частной собственности укрытия, если арендатор будет препятствовать их использованию по назначению. О решении городского совета рассказал заместитель городского головы Владимир Бондаренко.
Тренды украинского бизнеса в мае. Количество новых бизнесов месяц-к-месяцу продолжает расти. В мае украинцы зарегистрировали 28,9 тысячи новых ФЛП и 3,6 тысячи новых компаний. Об этом пишет Опендатабот. По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в мае к апрелю объем заказов у ​​предпринимателей в сфере услуг и торговли вырос на 14%. Это даже больше, чем было в последний месяц перед большой войной.
Спрос на пенсионеров и специалистов без опыта. Число вакансий продолжает расти. В мае на сайте Work.ua было 90 тысяч предложений. В настоящее время количество предложений работы несколько меньше количества объявлений в мае 2021 года — на 7%.
В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов. Как свидетельствуют результаты исследования цифровой ассоциации Bitkom, в частности, в Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области информационных технологий.
В ЕС вводятся новые правила для пассажиров поездов. Теперь компании-перевозчики Евросоюза могут не компенсировать пассажирам 25% и 50% от стоимости билета, если поезд отменится из-за форс-мажорных обстоятельств. Но некоторые пассажиры, столкнувшиеся с задержками и отменами поездок, получат больше прав на компенсацию.

Ситуация с Каховской ГЭС:

  • Госатомрегулирование распорядилось вывести в «холодную остановку» последний энергоблок ЗАЭС.
  • Как подрыв Каховской ГЭС отразится на работе зернового коридора. Подрыв Каховской ГЭС российскими захватчиками напрямую не влияет на работу зернового коридора, в том числе на отгрузку продовольствия.
  • Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с «Росатомом». Украина направила в Европейскую комиссию ноту из-за возможной активизации сотрудничества с рф в атомной энергетике. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Росатом» является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.
  • Ущерб от подрыва Каховской ГЭС. Совокупные потери от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциала могут превысить $10 млрд. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил один из основателей инвесткомпании ICU Константин Стеценко.
  • Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. На 8 утра 9 июня в районе Никополя он составляет 11,74 метра.
  • Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни.
Возвращение «скифского золота» Украине. Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото», которое годами было предметом судебной тяжбы в Нидерландах, должно быть возвращено Украине. Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.
День финансов: ситуация с Каховской ГЭС, новая облигация «Симферополь» в «Действии», возвращение &quot;скифского золота&quot;
По материалам:
Finance.ua
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