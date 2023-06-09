День финансов: ситуация с Каховской ГЭС, новая облигация «Симферополь» в «Действии», возвращение "скифского золота" Сегодня 17:45

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В ЕС вводятся новые правила для пассажиров поездов. Теперь компании-перевозчики Евросоюза могут не Теперь компании-перевозчики Евросоюза могут не компенсировать пассажирам 25% и 50% от стоимости билета, если поезд отменится из-за форс-мажорных обстоятельств. Но некоторые пассажиры, столкнувшиеся с задержками и отменами поездок, получат больше прав на компенсацию.

Ситуация с Каховской ГЭС:

Госатомрегулирование распорядилось вывести в «холодную остановку» последний энергоблок ЗАЭС.

Как подрыв Каховской ГЭС отразится на работе зернового коридора. Подрыв Каховской ГЭС российскими захватчиками напрямую не влияет на работу зернового коридора, в том числе на отгрузку продовольствия.

Украина направила ноту Еврокомиссии: дело касается сотрудничества с «Росатомом». Украина направила в Европейскую комиссию ноту из-за возможной активизации сотрудничества с рф в атомной энергетике. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Росатом» является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты.

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС. Совокупные потери от подрыва россией дамбы Каховской ГЭС для экономики в долгосрочной перспективе с учетом потери производственного и природного потенциала могут превысить $10 млрд. Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщил один из основателей инвесткомпании ICU Константин Стеценко.

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. На 8 утра 9 июня в районе Никополя он составляет 11,74 метра.

Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни.

Возвращение «скифского золота» Украине. Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото», которое годами было предметом судебной тяжбы в Нидерландах, должно быть возвращено Украине. Верховный суд Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото», которое годами было предметом судебной тяжбы в Нидерландах, должно быть возвращено Украине. Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.

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