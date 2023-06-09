Госатомрегулирование распорядилось вывести в "холодную остановку" последний энергоблок ЗАЭС
Государственная инспекция ядерного регулирования отдала распоряжение перевести в состояние «холодной остановки» энергоблок № 5 Запорожской АЭС — последний из шести энергоблоков оккупированной ЗАЭС, еще остававшийся в состоянии горячей остановки.
Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования (ГИЯРУ).
«Распоряжение издано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности», — говорится в сообщении.
При принятии распоряжения Госатомрегулирование исходило из следующих факторов:
- информации «Укргидроэнерго» от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;
- продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП «Запорожская АЭС» и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;
- прекращение с 17 мая 2023 года передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;
- деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.
«В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока № 5 ЗАЭС в состояние „холодной остановки“, пока еще соблюдается проектный режим работы необходимых систем охлаждения», — говорится в распоряжении.
Ограничение эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.
Как отмечают в Госатомрегулировании, контроль за соблюдением основных принципов безопасности на Запорожской АЭС обеспечит постоянно действующая международная миссия МАГАТЭ.
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