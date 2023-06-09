Госатомрегулирование распорядилось вывести в "холодную остановку" последний энергоблок ЗАЭС Сегодня 16:20

Государственная инспекция ядерного регулирования отдала распоряжение перевести в состояние «холодной остановки» энергоблок № 5 Запорожской АЭС — последний из шести энергоблоков оккупированной ЗАЭС, еще остававшийся в состоянии горячей остановки.

Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования (ГИЯРУ).

«Распоряжение издано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности», — говорится в сообщении.

При принятии распоряжения Госатомрегулирование исходило из следующих факторов:

информации «Укргидроэнерго» от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП «Запорожская АЭС» и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;

прекращение с 17 мая 2023 года передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;

деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.

«В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока № 5 ЗАЭС в состояние „холодной остановки“, пока еще соблюдается проектный режим работы необходимых систем охлаждения», — говорится в распоряжении.

Ограничение эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Как отмечают в Госатомрегулировании, контроль за соблюдением основных принципов безопасности на Запорожской АЭС обеспечит постоянно действующая международная миссия МАГАТЭ.

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Економічна Правда По материалам:

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