Госатомрегулирование распорядилось вывести в &quot;холодную остановку&quot; последний энергоблок ЗАЭС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госатомрегулирование распорядилось вывести в "холодную остановку" последний энергоблок ЗАЭС

2
Государственная инспекция ядерного регулирования отдала распоряжение перевести в состояние «холодной остановки» энергоблок № 5 Запорожской АЭС — последний из шести энергоблоков оккупированной ЗАЭС, еще остававшийся в состоянии горячей остановки.
Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования (ГИЯРУ).
«Распоряжение издано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности», — говорится в сообщении.
При принятии распоряжения Госатомрегулирование исходило из следующих факторов:
  • информации «Укргидроэнерго» от 6 июня 2023 года о срабатывании Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;
  • продолжение периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ОП «Запорожская АЭС» и прилегающих территорий, в результате которых терпят повреждения воздушные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины;
  • прекращение с 17 мая 2023 года передачи Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, выполняющей функцию раннего оповещения;
  • деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации РФ ЗАЭС, части Запорожской и Херсонской областей.
«В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока № 5 ЗАЭС в состояние „холодной остановки“, пока еще соблюдается проектный режим работы необходимых систем охлаждения», — говорится в распоряжении.
Ограничение эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.
Как отмечают в Госатомрегулировании, контроль за соблюдением основных принципов безопасности на Запорожской АЭС обеспечит постоянно действующая международная миссия МАГАТЭ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.