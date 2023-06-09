В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам — Finance.ua

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В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам

Личные финансы
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В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам
В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам
В странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.
Об этом пишет VoxUkraine.

Дефицит специалистов на рынке ІТ

Как свидетельствуют результаты исследования цифровой ассоциации Bitkom, в частности, в Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области информационных технологий. В этой связи многие компании рассчитывают на развитие сотрудничества с ІТ-провайдерами и компаниями из Украины.
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Уже сейчас ряд иностранных компаний, в частности Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, малые и средние предприятия, стартапы привлекают украинских ІТ-специалистов непосредственно или через партнеров ІТ-аутсорсинга к работе. Речь идет о разработке и поддержке программного обеспечения, электронных предложений.
Это возможно благодаря украинской системе образования, выпускающей множество высококвалифицированных специалистов. В частности, считается, что математическое образование в украинских университетах отличное.
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Также сами студенты заинтересованы в работе в ІТ-сфере из-за отсутствия перспектив по трудоустройству на украинском рынке. До войны число ІТ-специалистов в Украине постоянно росло, достигнув 285 тысяч.

Какие зарплаты получают ІТ-специалисты

В частности, на рынке труда в Германии в среднем заработная плата программистов с опытом работы в три-пять лет достигает 70−80 тысяч евро в год. ІТ-специалисты, имеющие опыт работы более пяти лет, могут рассчитывать на 90 тысяч евро в год и более.

Справка Finance.ua:

  • в мае количество вакансий для ІТ-специалистов увеличилось и существенно — на 17%;
  • в апреле текущего года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 10,2%. Украинскому бюджету это принесло $539 млн, что на $61 млн меньше по сравнению с мартом;
  • в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Novyny.live
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