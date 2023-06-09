В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам — Finance.ua

В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам Сегодня 15:05 — Личные финансы

В странах ЕС большой дефицит ІТ-специалистов: что предлагают украинцам

В странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов сферы Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.

Об этом пишет VoxUkraine

Дефицит специалистов на рынке ІТ

Как свидетельствуют результаты исследования цифровой ассоциации Bitkom, в частности, в Германии в прошлом году насчитывалось 137 тысяч вакансий в области информационных технологий. В этой связи многие компании рассчитывают на развитие сотрудничества с ІТ-провайдерами и компаниями из Украины.

Уже сейчас ряд иностранных компаний, в частности Google, Microsoft, Lyft, Snap, Cisco, малые и средние предприятия, стартапы привлекают украинских ІТ-специалистов непосредственно или через партнеров ІТ-аутсорсинга к работе. Речь идет о разработке и поддержке программного обеспечения, электронных предложений.

Это возможно благодаря украинской системе образования, выпускающей множество высококвалифицированных специалистов. В частности, считается, что математическое образование в украинских университетах отличное.

Также сами студенты заинтересованы в работе в ІТ-сфере из-за отсутствия перспектив по трудоустройству на украинском рынке. До войны число ІТ-специалистов в Украине постоянно росло, достигнув 285 тысяч.

Какие зарплаты получают ІТ-специалисты

В частности, на рынке труда в Германии в среднем заработная плата программистов с опытом работы в три-пять лет достигает 70−80 тысяч евро в год. ІТ-специалисты, имеющие опыт работы более пяти лет, могут рассчитывать на 90 тысяч евро в год и более.

Справка Finance.ua:

в мае количество вакансий для ІТ-специалистов увеличилось и существенно — на 17%;

в апреле текущего года объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 10,2%. Украинскому бюджету это принесло $539 млн, что на $61 млн меньше по сравнению с мартом;

в апреле общее количество вакансий на jobs.dou.ua уменьшилось. Однако, если сравнивать с прошлым годом, стало больше нетехнических вакансий, особенно для начинающих. Между тем конкуренция среди кандидатов растет уже год и является рекордной.



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