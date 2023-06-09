В Киеве будут изыматься укрытия в течение суток, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним — Finance.ua

В Киеве будут изыматься укрытия в течение суток, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним
В Киеве в течение суток будут изымать из частной собственности укрытия, если арендатор будет препятствовать их использованию по назначению.
О решении городского совета рассказал заместитель городского головы Владимир Бондаренко.
По данным КГГА, на сегодняшний день 27,5% укрытий для населения находятся в частной собственности. Как отметил Бондаренко, доступ к ним в большинстве случаев невозможен.
«Решением предусмотрено, что укрытия, переданные в аренду, будут изъяты в течение 24 часов, если арендатор будет препятствовать их использованию по назначению. К укрытиям должен быть обеспечен круглосуточный доступ населения. Также необходимо поддерживать общественный порядок на прилегающих к ним территориях, а в коммунальных укрытиях — еще обеспечить круглосуточную охрану», — рассказал Бондаренко.
Кроме этого, поручено разработать систему дистанционного открытия замков для доступа к укрытиям, а также разработать и утвердить по согласованию с ГУ ГСЧС Украины в Киеве правила работы укрытий в помещениях с ограниченным доступом, в частности, это касается учебных заведений, медицинских стационаров.
«Также отмечу, что безусловным приоритетом бюджетного финансирования является проведение работ по подготовке к использованию по назначению защитных сооружений гражданской защиты», — добавил он.
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