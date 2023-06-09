В Киеве будут изыматься укрытия в течение суток, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним — Finance.ua

В Киеве будут изыматься укрытия в течение суток, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В Киеве будут изыматься укрытия в течение суток, если арендаторы будут препятствовать доступу к ним

В Киеве в течение суток будут изымать из частной собственности укрытия, если арендатор будет препятствовать их использованию по назначению.

решении городского совета рассказал заместитель городского головы Владимир Бондаренко.

По данным КГГА, на сегодняшний день 27,5% укрытий для населения находятся в частной собственности. Как отметил Бондаренко, доступ к ним в большинстве случаев невозможен.

«Решением предусмотрено, что укрытия, переданные в аренду, будут изъяты в течение 24 часов, если арендатор будет препятствовать их использованию по назначению. К укрытиям должен быть обеспечен круглосуточный доступ населения. Также необходимо поддерживать общественный порядок на прилегающих к ним территориях, а в коммунальных укрытиях — еще обеспечить круглосуточную охрану», — рассказал Бондаренко.

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Кроме этого, поручено разработать систему дистанционного открытия замков для доступа к укрытиям, а также разработать и утвердить по согласованию с ГУ ГСЧС Украины в Киеве правила работы укрытий в помещениях с ограниченным доступом, в частности, это касается учебных заведений, медицинских стационаров.

«Также отмечу, что безусловным приоритетом бюджетного финансирования является проведение работ по подготовке к использованию по назначению защитных сооружений гражданской защиты», — добавил он.

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Слово і Діло По материалам:

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