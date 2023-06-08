Киевсовет выделил полмиллиарда на ремонт столичных укрытий — Finance.ua

Киевсовет выделил полмиллиарда на ремонт столичных укрытий
На ремонт укрытий Киева районным госадминистрациям выделено из городского бюджета дополнительно 0,5 млрд грн.
Соответствующее решение принял сегодня Киевский городской совет.
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Так, Голосеевской РГА предусмотрено 42,9 млн грн, Дарницкой — 58,9 млн грн, Деснянской — 61,8 млн грн, Днепровской — 60,4 млн грн, Оболонской — 53,6 млн грн, Печерской — 28,2 млн грн, Подольской — 35,7 млн грн, Святошинской — 57,7 млн грн, Соломенской — 65,5 млн грн и Шевченковской РГА — 35,6 млн грн.
«Данное распределение произведено по принципу, который использовался при формировании бюджета — по количеству населения, а следовательно, соответственно, по количеству укрытий. Сохраняется эта формула», — прокомментировал первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.
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Кроме того, Киевсовет поддержал выделение 50 млн грн дополнительных средств Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры на эксплуатацию и техническое обслуживание и капремонты подвальных помещений жилых домов для использования их под более простые укрытия, и 200 млн грн — Департаменту здравоохранения на капремонт убежищ в подведомственных учреждениях.
Таким образом, сегодня из бюджета города направляется дополнительно 750 млн грн для ремонтных работ на объектах гражданской защиты.
Справка Finance.ua:
- мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщил, что в этом и в прошлом году из бюджета города районам на ремонт укрытий выделено было 1,2 млрд грн. В то же время во время проверок укрытий представителями городских властей было зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами;
- В целом в Киеве есть 4655 тыс. объектов, которые определены городскими властями как объекты гражданской защиты.
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