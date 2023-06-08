Киевсовет выделил полмиллиарда на ремонт столичных укрытий — Finance.ua

Киевсовет выделил полмиллиарда на ремонт столичных укрытий Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Киевсовет выделил полмиллиарда на ремонт столичных укрытий

На ремонт укрытий Киева районным госадминистрациям выделено из городского бюджета дополнительно 0,5 млрд грн.

Соответствующее решение принял сегодня Киевский городской совет.

Так, Голосеевской РГА предусмотрено 42,9 млн грн, Дарницкой — 58,9 млн грн, Деснянской — 61,8 млн грн, Днепровской — 60,4 млн грн, Оболонской — 53,6 млн грн, Печерской — 28,2 млн грн, Подольской — 35,7 млн ​​грн, Святошинской — 57,7 млн ​​грн, Соломенской — 65,5 млн грн и Шевченковской РГА — 35,6 млн грн.

«Данное распределение произведено по принципу, который использовался при формировании бюджета — по количеству населения, а следовательно, соответственно, по количеству укрытий. Сохраняется эта формула», — прокомментировал первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

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Кроме того, Киевсовет поддержал выделение 50 млн грн дополнительных средств Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры на эксплуатацию и техническое обслуживание и капремонты подвальных помещений жилых домов для использования их под более простые укрытия, и 200 млн грн — Департаменту здравоохранения на капремонт убежищ в подведомственных учреждениях.

Таким образом, сегодня из бюджета города направляется дополнительно 750 млн грн для ремонтных работ на объектах гражданской защиты.

Справка Finance.ua:

мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщил, что в этом и в прошлом году из бюджета города районам на ремонт укрытий выделено было 1,2 млрд грн. В то же время во время проверок укрытий представителями городских властей было зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами;

В целом в Киеве есть 4655 тыс. объектов, которые определены городскими властями как объекты гражданской защиты.

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УНІАН По материалам:

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