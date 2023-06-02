Власти Киева приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям: Кличко сделал заявление — Finance.ua

Власти Киева приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям: Кличко сделал заявление Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Власти Киева приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям: Кличко сделал заявление

Доступ к укрытиям в Киеве будет круглосуточным, заявил мэр столицы Виталий Кличко, добавив, что к контролю за доступом будет подключена общественность.

Мэр также сделал ряд заявлений по поводу инцидента, когда люди не смогли попасть в бомбоубежище и три человека погибли на улице.

«Инициировал сегодня заседание столичной постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На нем обсудили вопросы координации действий всех служб по обеспечению работы и доступу к укрытиям в Киеве. Для участия в заседании комиссии были приглашены представители Департаментов КГГА, ГСЧС города, правоохранительных органов, руководители депутатских фракций Киевсовета», — написал Кличко.

Он отметил, что в прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году — более 900 миллионов. Итого 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета выделили районам на обустройство укрытий.

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Кличко отмечает, что на эти средства распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов. Мэр добавил, что на сегодняшний день выполнение и использование средств — крайне неудовлетворительное. В конце июня власти подведут итоги использования средств на обустройство укрытий.

«И обращения к Президенту на отстранение или увольнение могут быть и на других глав районов. Это не оправдание ни для кого совершенно. Понятно, что ответственность — общая. Всех служб и моя как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает Президент по представлению правительства. Мэр столицы не может не то что уволить главу района, а даже вынести ему выговор! И маленькая справка: из 10 глав районов 9 у нас представители от „Слуги Народа“. Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом Президента», — заявил глава города.

«Принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям — обязательное для выполнения всем учреждениям и заведениям. Обязательное для контроля всеми ответственными службами», — сказал Кличко.

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Также, по его словам, к контролю над доступом будет подключена общественность. В частности, все неравнодушные могут присоединиться и стать инспекторами общественного контроля. Для этого необходимо обращаться в Департамент муниципальной безопасности.

Также Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, обратится в парламент. Относительно установления ответственности, в том числе частных владельцев помещений укрытий — за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий.

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«Хочу обратиться к жителям столицы. Враг сейчас обстреливает столицу баллистическими ракетами. Когда тревога может прозвучать в считаные минуты. Если вы понимаете, что так быстро не дойдете до укрытия, соблюдайте правила двух стен в доме. Городские власти усиливают контроль за работой укрытий, да, вопросы есть. И будем работать. Также мы продолжаем заботиться о жизнеобеспечении столицы. Поддерживать город в надлежащем состоянии. И даже в условиях военного положения делать столицу красивым и комфортным городом», — подытожил Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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