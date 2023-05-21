В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища — Finance.ua

В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища
Жители Киева пожаловались на закрытые укрытия во время последней ракетной атаки. Власти столицы заявили, что проверят все бомбоубежища.
Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram.
По словам начальника КМВА Сергея Попко, после последней вражеской атаки киевляне пожаловались, что некоторые укрытия были закрыты. Нарушения были зафиксированы практически во всех районах столицы.
В этой связи на заседании Совета обороны столицы решили проверить все укрытия и бомбоубежища. Этим будут заниматься полиция, Муниципальный караул и чиновники районных администраций.
«В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты», — отметил Попко.
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