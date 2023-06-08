Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений — Finance.ua
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Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений

Личные финансы
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Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений
Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений
Власти Киева намерены отбирать укрытие у балансодержателя, если тот не обеспечивает доступ к этим объектам и их надлежащее состояние.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сегодняшнего внеочередного пленарного заседания Киевсовета по вопросу функционирования укрытий гражданской защиты в столице.
«Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты», — отметил мэр.
По его информации, также депутаты обратятся к правительству и парламенту по поводу законодательного введения уголовной ответственности за недопуск людей в укрытия.
Кличко сообщил, что в течение 2022−23 годов в Киеве провели более 9 тыс. проверок укрытий, по результатам которых районным администрациям предоставляли поручение по оперативному устранению недостатков. В первую очередь речь шла об адресах, на которые поступали жалобы от киевлян.
«Главы РГА отчитывались о выполнении этих поручений, и подавали заявки на финансирование ремонтных работ… Из тех средств, которые выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов», — отметил Кличко.
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По материалам:
УНІАН
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