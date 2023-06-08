Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений — Finance.ua

Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений Сегодня 19:00 — Личные финансы

Проверка укрытий: Кличко рассказал, как будут наказывать владельцев помещений

Власти Киева намерены отбирать укрытие у балансодержателя, если тот не обеспечивает доступ к этим объектам и их надлежащее состояние.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сегодняшнего внеочередного пленарного заседания Киевсовета по вопросу функционирования укрытий гражданской защиты в столице.

«Сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты», — отметил мэр.

По его информации, также депутаты обратятся к правительству и парламенту по поводу законодательного введения уголовной ответственности за недопуск людей в укрытия.

Кличко сообщил, что в течение 2022−23 годов в Киеве провели более 9 тыс. проверок укрытий, по результатам которых районным администрациям предоставляли поручение по оперативному устранению недостатков. В первую очередь речь шла об адресах, на которые поступали жалобы от киевлян.

«Главы РГА отчитывались о выполнении этих поручений, и подавали заявки на финансирование ремонтных работ… Из тех средств, которые выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов», — отметил Кличко.

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УНІАН По материалам:

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