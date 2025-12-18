День финансов: шаг вместо копейки, лицевые инвестиционные счета, реестр счетов и сейфов Сегодня 17:45

Четверг, 18 декабря. В Минфине рассказали, как планируют внедрять НДС для ФЛП, а также — для чего создают реестр счетов и сейфов. НКЦБФР презентовала законопроект о лицевых инвестиционных счетах, а Рада поддержала переименование копейки в шаг.

Переименование копейки в «шаг»

Верховная Рада поддержала переименование копейки в шаг. За принятие законопроекта за основу проголосовали 264 народных депутата. Изменение не потребует дополнительных расходов: монеты «копейка» и «шаг» определенное время будут в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

Лицевые инвестиционные счета

НКЦБФР презентовала законопроект о лицевых инвестиционных счетах (ЛИС). Механизм работы счета предусматривает размещение средств сроком 5 лет с инвестированием в отечественные ценные бумаги. Для каждого гражданина предусмотрен только 1 действующий лицевой инвестиционный счет. Пополнять его можно в течение всего пятилетнего срока.

Реестр счетов и сейфов

Правительство одобрило законопроекты, необходимые для присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это означает, что Украина станет ближе к европейскому финансовому пространству с более понятными правилами перевода средств. Будет создан реестр счетов и сейфов, но в нем будут собираться только IBAN, имя владельца счета и дата открытия, а также название банка. То есть не будет деталей о суммах или движении средств.

НДС для ФЛП

Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект закона, совершенствующего администрирование НДС для плательщиков единого налога. Внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. Ожидается, что закон снизит возможности крупных игроков использовать упрощенную систему для «дробления» бизнеса.

Санкции против «теневого флота» россии

Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, входящих в так называемый «теневой флот» россии и обеспечивающих поступление доходов в российский энергетический сектор. Европейский Союз заявил о готовности и далее усиливать давление на россию.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие санкций против нескольких крупных российских банков, задействованных в проектах гражданской ядерной энергетики.

Список магазинов для израсходования «Зимней помощи»

С 18 декабря потратить средства по программе Национальный кешбэк и Зимнюю помощь 1000 грн можно еще в нескольких магазинах — их список расширили . Возможность рассчитаться не распространяется на онлайн-заказ. Теперь программы работают в магазинах:

Auchan,

Spar,

Varus,

Torba,

Сими23,

а еще — на маркетплейсе Maudau.

Тарифы на коммуналку

В Украине после войны могут пересмотреть цены на коммунальные услуги. Речь идет о тарифах на газ, тепло и электроэнергию, рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Жупанин. По словам Жупанина, действующий уровень тарифов не покрывает фактических затрат на производство и поставку энергоресурсов. Повышение цен — одно из требований Международного валютного фонда, от выполнения которых зависит получение финансовой помощи для Украины.

50 тыс. грн за переоборудование авто

Кабинет Министров определил механизм предоставления денежной компенсации лицам с инвалидностью за переоборудование легковых автомобилей. Компенсацию будут выплачивать в размере фактически израсходованных средств на переоборудование автомобиля, но не более 50 тыс. грн.

Заявления в международный Реестр ущерба через «Дію»

Правительство обновило порядок подачи заявлений в международный Реестр ущерба через портал Дія. Теперь о повреждениях могут сообщить также юридические лица и государственные органы.

