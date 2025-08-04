День финансов: санкции против «теневого флота» рф, докапитализация «Киевгорстроя», виды на жительство в ЕС — Finance.ua

День финансов: санкции против «теневого флота» рф, докапитализация «Киевгорстроя», виды на жительство в ЕС Сегодня 17:45

Понедельник, 4 августа. Когда закончится временная защита в ЕС, сколько еще будут держаться тарифы на коммуналку, и каким будет курс валют на этой неделе.

Санкции против российского «теневого флота»

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении капитанов судов, относящихся к так называемому российскому теневому флоту. Санкции введены против 94 физических лиц — граждан россии, Китая, Грузии, Индии, Мьянмы, Бангладеш, Ирана и Пакистана. Кроме того, ограничения наложили на 5 юридических лиц, зарегистрированных в россии.

Завершение временной защиты для украинцев в ЕС

Евросоюз планирует поэтапное завершение временной защиты украинцев в 2027 году. Украинцам предложат перейти в другие правовые статусы ЕС

🔷 Перспектива получения вида на постоянное проживание в ЕС остается более стабильным и, по сути, не таким сложным путем к интеграции, как может показаться на первый взгляд. Ранее мы рассказывали, как получить вид на жительство в Германии, Польше и Чехии

Сегодня хотим рассказать о Румынии, Великобритании, Испании и Италии 👇

Тарифы на коммуналку

Национальный банк ожидает, что уже в 2026 году начнется постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду. Это решение обусловлено необходимостью приведения цен к экономически обоснованным уровням на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе. До конца 2025 года тарифы не должны повыситься.

Динамика регистраций и закрытий компаний в Украине

Аналитика YC. Market показала , что украинские предприниматели постоянно ищут возможности для развития. Наибольшее количество компаний в течение первого полугодия 2025 года было открыто в сферах «Оптовая торговля» и «Операции с недвижимостью». Киев традиционно остался лидером по вновь зарегистрированным компаниям.

📌 Инвесторов обычно интересует, какой доход может принести тот или иной актив и какие существуют риски. Но есть еще один важный вопрос, в котором стоит разобраться на старте — это налоги с дохода от инвестиций.

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«єЧерга» для грузовиков

Министерство развития общин и территорий утвердило новые правила функционирования и использования системы «єЧерга» для пересечения границы. Обновленные правила направлены на обеспечение прогнозируемости времени ожидания онлайн-очереди и учета перевозки приоритетных товаров.

Докапитализация «Киевгорстроя»

НКЦБФР начала административную процедуру по регистрации выпуска акций и утверждению проспекта эмиссии ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой». Компания планирует осуществить эмиссию 10 миллиардов именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая.

Выписки о несудимости в «Дія»

В Украине возобновили выдачу выписок из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости».

Зарплаты нетехнических специалистов в ІТ

Как свидетельствуют результаты исследования DOU, за последние полгода выросли медианные зарплаты опытных специалистов в продуктовом дизайне, маркетинге, брендинге и коммуникациях, продажах и бизнесе, HR и рекрутинге. В то же время зарплаты начинающих во многих специализациях уменьшаются.

По данным аналитиков OLX Работа, в 2025 году все больше ищущих работу выбирают вакансии с гибким графиком. В то же время количество «гибких» предложений работы в июне 2025 года увеличилось на 13% по сравнению с июнем прошлого года.

Восстановление жилья после обстрелов

Правительство запускает дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоквартирные дома и общежития. Процедура будет упрощена: основные этапы можно проходить параллельно, а работы начинать до завершения экспертизы.

Курс валют

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что в начале августа курс гривны будет оставаться достаточно стабильным без серьезных колебаний, 4−8 августа должны пройти без резких «скачков», волатильность не превысит 25−30 копеек, если не изменятся текущие рыночные и фундаментальные условия.

🎬 Вашему вниманию также традиционный прогноз курса валют на неделю от Finance.ua:

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